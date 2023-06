Tur aña di nobo Aruba y e otro Islanan den Caribe ta drenta temporada di horcan den luna di Juni y esaki ta termina den luna di November. E lunanan aki ta wordo considera temporada di horcan debi na e cantidad grandi di tormentanan cu den e lunanan aki ta forma den Oceano Antlantico y cu ta dirigi nan mes pa region di Caribe. Pa por sobrevivi un horcan ta hopi importante pa cada individuo conhuntamente cu su famia ta bon prepara prome cu yegada di un horcan y sa kico pa haci durante y despues di horcan.

Apesar di e tempo moderno cu nos ta bibando aden unda cu pa medio di tecnologia por premira cu exactitud ki dia y na cua momento un horcan ta yegando un isla. No ta consehabel pa warda te ora cu e momento ta serca pa cuminsa prepara. Si haci esaki, e posibilidad ta grandi cu bo lo no por prepara debidamente debi na e cantidad grandi di preparacionan cu ta nesesario. Den un situacion di horcan hopi persona lo por drenta den panico y no por tuma e miho desicionan. P’esey laga nos prepara cu antisipacion.

Desde awe 1 di Juni, cuminsa cu:

• Cana rond di cas, den cura y deshaci di metarialnan no necesario cu por bula bay y causa peliger pa bo famia of tambe bisindario. Materialnan cu ta necesario, warda esakinan un caminda cu nan no por bula bay of wanta esakinan di un forma pa evita cu nan por bula bay.

• Tira un bista riba dak di cas pa shingles, ziem of cualkier material riba dak cu por ta los, drecha esakinan. Si bo sa cu bo dak ta lek awa, drecha esaki lo miho posibel.

• Programa den telefoon di cada miembro di famia numbernan di emergencia manera 911 Emergencia- 100 Polis y numbernan di miembronan di famia sercano manera mama, tata, ruman, tanta, omo, wela, welo, suegra y suegro. Den caso di un horcan e numbernan di emergencia lo ta hopi ocupa pa cual motibo famianan sercano lo por yuda otro hopi mas lihe.

Keda pendiente pa edicion nr 2 unda Departamento di Salud Publico den colaboracion cu Bureau Rampenbestrijding lo delibera riba Kico pa haci na momento cu e posibilidad ta grandi cu nos isla lo por bay experencia un horcan.

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, Follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na [email protected]