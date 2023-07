Heart-Centered Leadership Foundation (HCLF) ta dedica na brinda programanan na hobennan cu ta apoya nan den realisa ken nan ta, kico nan habilidadnan y talentonan ta, y pa bira mas consciente di e futuro cu nan kier crea. E actividadnan cu ta wordo ofreci ta sostene hobennan pa forma un fundeshi fuerte unda aunke nan por tambalia of cay, hobennan tin e forsa interno pa lanta bek, para firme den nan sapato y enfrenta e retonan cu nan por ta encontrando den bida.

HCLF ta reconoce cu hobennan por encontra varios retonan cu por demotiva nan pa alcansa metanan, tanto personal como escolar. Esaki por afecta nan disciplina, comportacion y participacion den les cu por resulta den ricibi cifranan menos desea na school.

Pa prepara hobennan entre 14 – 17 aña pa cuminsa e aña escolar exitosamente, HCLF ta organisando dos workshops riba desaroyo personal y profesional. E prome tayer ‘Impact Your Future’ ta un workshop cu ta promove visualisacion di metanan personal y profesional pa por yuda hobennan forma un plan pa nan futuro ideal. E workshop aki lo enfoca riba temanan manera con pa crea meta realistico, conoce e poder di visualisacion, con pa usa visualisacion pa bo futuro, y con pa laga bay di custumbernan cu ta stroba bo desaroyo.

E di dos tayer ‘Impact Your Life’ ta un workshop cu ta promove desaroyo propio. E workshop aki lo enfoca riba e temanan manera autoestima, confiansa propio y balor propio. Durante e workshops, hobennan lo ricibi tools pa fortelece nan autoestima (self-esteem), reconoce nan habilidadnan interno, y tin e motivacion y confiansa propio pa cuminsa aña escolar riba bon pia.

E prome tayer ‘Impact Your Future’ lo tuma luga diamars, 8 di augustus 2023, di 10or di mainta pa 2or di merdia y e di dos tayer, ‘Impact Your Life’ lo tuma luga diasabra, 12 di augustus 2023, di 9:30 di mainta pa 3:30 di merdia. Tur dos tayer lo tuma luga na Teresita Center, San Nicolas. Ambos tayer ta inclui lunch, snacks y material durante workshop.

Si mayornan ta desea pa prepara pa cuminsa e aña escolar cu exito, por registra pa participa den e tayernan via HCLF su website

https://www.hclfaruba.org/event-details/impactyourlife-august of por tuma contact pa medio di WhatsApp 5841211. Delaster dia pa registra ta diabierna, 4 di augustus.