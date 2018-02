E situacion financiero preocupante tabata e topico principal cu parlamentario Setty Christiaans-Yarzagaray a amplia riba dje den e conferencia di prensa di fraccion di MEP ultimo, caminda el a trece padilanti su preocupacion pa loke ta e no-cumplimento cu normanan den nos pais. Sin duda cu semper normanan ta existi, si mira por ehempel den pasado con a stipula un norma di debe relata na GDP di 40%.

Jaarverslag 2013 Raad van Advies

Sinembargo ta importante pa wak con den transcurso di tempo tabatin cierto desaroyonan cu a bay contra norma, contra e mantenimento di un maneho financiero sostenibel. Echo ta cu desaroyo sostenibel ta cuminsa na desaroyo financiero, desaroyo economico y desaroyo social. Aki e parlamentario a referi na e Jaarverslag 2013 di Raad van Advies cu a trata e presupuesto supletorio 2013. Raad van Advies no tabata di acuerdo cu entregamento di e presupuesto supletorio y a duna conseho pa no uni na contenido di e rapport aki y te hasta a conseha, debi na e echo cu a surpasa e presupuesto, cu esaki tabata contra ley ya cu e no ta cumpli cu art. 31 di ley di Comptabilidad. Te hasta Raad van Advies a conseha pa traha un ley di indemnisacion pa e minister y p’asina no persigui e minister aki civil y penalmente. Parlamento di e tempo ey no a controla, pero a bay toch di acuerdo pa surpasa e presupuesto.

Nota Financiën 2014

Na 2014 e minister di Finansa di e tempo ey a saca un rapport “Nota Financiën 2014 behorende bij de landsbegroting 2014. Op weg naar een duuurzame houdbare overheids financiën” Den e nota aki e minister ta papia con gobierno a dicidi di bay pa un begroting anti ciclico, caminda inversion lo stimula economia y stimulacion di economia lo trece mas entrada pa caha di gobierno. Sinembargo den e rapport e minister a bisa tambe cu nan no a logra realisa e meta aki y ta p’esey nan lo bay bek na e forma tradicional di presupuesto. E tempo ey na 2014 ya nan a yega na un debe cu ta 73.6% di nos GDP.

Na e mesun aña 2014, Gobierno anterior a haya un Aanwijzing y esaki debi cu nan no a cumpli cu e norma den e presupuesto. Si na 2008 e debe tabata 42% di nos GDP, na 2014 esaki a aumenta te na 73.6%. Resultado di tur esaki tabata cu e minister di Finansa di e tempo ey mester a bay.

Rapport CAFT 2017

Siguiendo cu e topico di no cumplimento di normanan, sra. Christiaans-Yarzagaray a trece padilanti e rapport di CAFT di 30 november 2017 y cual ta basa riba e reportahe di e tercer kwartaal di 2017. Aki tambe a resulta cu e gobierno anterior no a cumpli cu e norma stipula: Tekortnorm niet behaald! Echo ta cu tur instancia ta papia e mesun idioma, tanto IMF, CAFT, Directie Financiën, Raad van Advies, CAD, ARA. Nan tur a duna toolsnan con pa yuda controla gobierno. Pero ta oposicion so no ta comprende e idioma di tur e instancianan aki. Tambe sra. Christiaans a trece padilanti cu durante e reunion di presupuesto supletorio na december ultimo, e ex-Minister Arends a uza e palabra ‘artificial’. Pero e normanan tambe ta artifical. Por mira den diferente documento cu no tabatin solucionnan structural pa yega na e problematica financiero cu ta data for di 2013. Pregunta ta, di con e normanan no a wordo logra? Un ehempel ta e sumanan cu a ser presupuesta pa loke ta entrada di belasting. Si bo no yega na e sumanan pasobra bo economia no ta draai of bo ta gasta mas placa, bo no ta yega bo normanan. Otro ehempel ta e gastonan di personal den e tercer kwartaal 2017 cu a hasta aumenta cu 9.9 miyon florin extra, esta den campaña, pasobra gobierno a tuma 187 personal extra den servicio. Aki pues no a cumpli tambe cu e norma di CAFT.

