Prensa mester stop di bruha tera pa loke ta tema di cartera

Despues cu e reunion a tuma luga diaranson mainta cu informador, lider di MEP Sra. Evelyn Wever – Croes ta lamenta cu tin prensa cu kier bruha tera pa loke ta e tema di cartera. Sra. Evelyn Wever- Croes ta splica mas.

Diaranson MEP a duna un conferencia di prensa, caminda e lider a toca e tema di formacion y el a haya un pregunta ariba cual ta e carteranan ta hopi importante. El a bisa cu un gobierno di asignatura geel, MEP como partido mayoritario, e carteranan di husticia, economia y finansas. Pero el a bisa di biaha, cu no a cuminsa ainda cu e ronda di reparticion di cartera.

Un biaha mas Sra. mr. Evelyn Wever- Croes ta reitera cu no ta duna un otro partido algo of un otro cartera. Ta simplemente un deseo a wordo expresa. Ta prome biaha den 20aña cu Aruba ta pasando aden y e rol di prensa ta hopi importante. Ta extende un invitacion na prensa, pa pasa e fase aki den forma cauteloso, cu prudencia y cu mas transparencia posibel. No troce palabranan cu wordo bisa, ya cu e ta stroba e proceso.

Sra. mr. Wever- Croes ta ripiti, no ta MEP a pidi pa e proceso aki. Ta pueblo a pidi pa e proceso aki y MEP t’ey pa representa e pueblo, e comunidad di Aruba den e formacion di un gobierno cu lo mester guia e pais pa e proximo 4 añanan.