Prensa cumpra of cuerpo policial cumpra?

Remetido: Cu sumo asombro a tuma nota di e comunicado cu a sali unda cu 24ora.com ta regala cuerpo policial vestnan protector. Anto mas tristo ta cu minister di husticia ta duna e regalo den nomber di 24ora. Minister di husticia ta representa 24ora.com? For di ki dia? Riba dje nos tur sa cu ‘giftes en beloftes’ no ta permiti den ambtenarij pues dicon cuerpo policial si ta acepta regalo anto pa colmo minister di husticia cu mester sa miho di ley, ta hustamente esun cu ta entrega e regalonan aki na recherche. Kiko ta e deal entre e mandatario di husticia y 24ora.com? 24ora.com lo sigui publica tur ladronicia y atraco cu ta tuma lugar riba nos isla? Of awor e mandatario direpiente a soluciona tur criminalidad?

Tur ora miembronan di prensa ta wordo tilda di ta obstrui trabou di polis, di ta saca informacion confidencial ora di investigacionnan y di lo supuestamente tin radio di polis ilegal den nan poder. Pero awo ta e miembro di prensa cu ta keiro anochi cu polis y minister den su auto ora di accionnan, ta hustamente e miembro di prensa cu awor ta bai ekipa cuerpo policial cu uniform. Ni e mandatario di husticia por ekipa cuerpo policial drechi! Awor ta prensa tin cu bisti nos polisnan!

Con mester wak e relacionnan entre cuerpo policial, minister y prensa? Mayan e miembro di prensa ey en cuestion hay’e confronta cu polis, no por bis’e nada paso e lo bisa e agentenan cu ta danki na dje nan tin uniform. Anochi minister di husticia ta keiro den auto di e miembro di e prensa aki ala Batman y Robin. Awor unda e limite ta di amistad y profesionalismo? Asina enberdad tur informacion confidencial ta leak pa ‘prensa’. Banda di esaki con por ta cu Korpschef ta acepta pa e ‘donashon’ aki tuma lugar? Mayan e gang di Sero Patrishi tin arma di sobra, nan tambe lo por duna cuerpo policial un ‘donashon’ paso cuerpo policial mes no tin material suficiente pa traha cune.

Pa caba di nombra e situacion aki ‘Ridiculez di 2017’ mester bisa cu e vest di e miembro di prensa cu a haci e donashon den nomber di su compania, ta mescos cu e vestnan cu ela regala na cuerpo policial. Ta e color so ela cambia. Pero esey nos ta custuma cune caba di e miembro di prensa aki cu cada eleccion ta cambia di color segun su cumbiniencia. Polisnan ta disgusta cu e tipo di gesto aki unda recherchenan di Oranjestad a haya esaki, pero lo tin algo acambio den esaki?? Mas Tip di noticia pa e medio ey of mas radio di polis pa nan???