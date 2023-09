Na aña 2021 Jossy Brokke Jr. tabata e prome artista cu a wordo homenahea y otorga e premio nacional aki pa su excelencia artistico y pa 65 aña di aporte na desaroyo cultural di Aruba.

Na 2022, despues di un luna largo cu comunidad general por a nomina nan faboritonan, a toca turno na Maybelline Arends-Croes pa ricibi e premio nacional aki.

Premio nacional “Cioyo di Oro” ta un premio crea y presenta pa Fundacion Go Cultura como estimulo y homenahe na baluartenan local cu ta forma parti di industria di arte di tarima (performing arts: cantante, musico, actor, poeta, cineasta, promotor y mas), cu a impacta nos comunidad di un forma impresionante y cu a dedica nan bida largo na desaroyo positivo y adelanto cultural di Aruba.

E aña aki Fundacion Go Cultura a anuncia un bes mas cu publico general por participa den e proceso di nominacion pa e proximo persona, personanan of grupo(nan) cu lo ricibi e premio aki. Durante e prome dia cu e plataforma di nominacion a bira publico, por a nota un record di 338 nominacion cu a drenta. Pues por a nota un reaccion instantaneo hopi grandi for di nos comunidad cu a nomina varios persona cu nan ta desea di mira ricibi e premio prestigioso aki.

Pa un persona por wordo considera pa ricibi e premio principal door di e comicion di Fundacion Go Cultura tin varios rekisito cu e persona mester cumpli cune. Entre otro, e persona mester ta na bida, e mester a dedica su bida largo y di un forma excepcional y bisto na e adelanto cultural di Aruba, e mester por gosa di un bon reputacion den comunidad y su aporte por wordo demostra hopi cla con el a hisa e perfil di e Industrianan Cultural y Creativo di Aruba, impactando desaroyo cultural, social y hasta economico.

E aña aki, a introduci 3 categoria nobo: Premio Estimulo, Premio Contribuidor di Excelencia y Homenahe Postumo. Den e pagina di nominacion, por lesa tur detaye di e categorianan nobo aki.

Den luna di october proximo lo anuncia nomber di e ganadornan di e premio aki pa 2023.

Esaki lo habri caminda tambe pa e celebracion y homenahe di gala cu lo tuma lugar dia 1 di december 2023. Publico por asisti na esaki, manera cu tabata e caso e prome dos añanan.

E premio mes, ta un diseño di Fundacion Go Cultura y un produccion di artista Gilbert Senchi.

E tin un simbolismo hopi particular cune di exito, desafio, fracaso, perseverancia, consistencia, superacion y excelencia. Abo tambe por nomina bo baluarte cultural faborito y bo por nomina mas cu un persona. Nos ta invita bo pa scan e QR-code pa bo haya acceso na e pagina digital of bishita e pagina di Go Cultura Foundation riba Facebook pa bo por click riba e link pa bo haci bo nominacion.