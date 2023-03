E aña aki pa di 5 biaha, Centro di Bario Noord a celebra nos dia nacional, Dia di Himno y Bandera, cu nos actividad Fiesta Arubiano cu cada biaha ta un exito rotundo. Riba e dia aki nos a entrega tambe Premio meneer Ovito Tromp.

Na 2016 directiva di CBN a dicidi pa introduci un premio pa duna reconocimento na baluartenan di e districto di Noord cu pa varios aña na un manera of otro a of ainda ta aporta grandemente na nos dushi districto. No solamente nos ta reconoce e echo cu ta importante pa duna balor na nan trabou awo cu nan ta na bida, pero tambe nos ta di opinion cu un premio asina por forma incentiva pa e generacion nobo por haya e smaak pa tambe aporta na nan bario. Mas cu claro cu na momento cu a bay duna nomber na e premio en cuestion directiva den su totalidad unanimamente a dicidi di duna honor na nos presidente meneer Ovito Tromp d.f.m. Ta un echo cu meneer Ovito Tromp tabata un boluntario di curason cu a laga un trayectoria largo di logro, trabou- y esfuersonan cu te dia di awe e districto di Noord ta gosa di nan. Den corto: un ehempel pa sigui.

E premio ta dirigi pa duna reconocimento na baluartenan di e districto di Noord cu den pasado of awo ta/a realisa prestacionnan particular pa y den comunidad. E trabounan realisa mester ta di nivel boluntario y por ta riba diferente tereno contal e meta ta dirigi ariba desaroyo general di e districto di Noord y su habitantenan. Na 2016 sr. Chua Faro a ricibi e Premio Meneer Ovito Tromp, na 2017 srs. Julian Eli Pers (awe d.f.m.) y Isnardo Faro, na 2018 sra. Rosalinda ‘Tanta Lily’ Luydens y na 2019 sra. Guillermina ‘Mina’ Tromp. Personanan cu pa añanan largo a y te ainda ta aporta grandemente na nan dushi Districto di Noord.

E aña aki Premio Meneer Ovito Tromp a keda otorga na sra. Margarita Roza-Christiaans. Minister President sra. Evelyn Wever-Croes a haci entrega di e premio na sra. Margarita. Siguientemente ta sigui un parti chikito di e bida di sra. Margarita Roza-Christiaans.

Margarita Juanita Christiaans a nace dia 11 di juli 1948 na Aruba. E la nace y crece den e bario di Monserat.

Margarita a lanta den un famia grandi di 11 ruman. Margarita a bay Kleuterschool, despues Sint Anna school y Huishoudschool na Noord y despues a sigui diferente curso.

Margarita a traha na Maria Convent na Playa serca e Soeurnan.

Margarita a casa dia 17-10-1967 cu Vincentius Anaastasius (Chenchen) Roza. Di e matrimonio aki a nace 3 yiu:Juliette, Ligia y Ivan. Margarita tin un nieta:Gilia Croes cu ta biba y studia na Hulanda.

Margarita tabata forma parti di Koor St. Anna bou di guia di Zr.Magdalena (d.f.m). Tambe Margarita tabata forma parti di St. Dominicus Groep (Welpen). Despues e la bira Lider di Antiliaanse Meisjes Gilde y mas despues Lider di Arubaanse Padvindster Gilde. Trahando y aportando semper na formacion di nos mucha y hobennan.

Como trabou e tabata alabes lider di creche di Aurora Thiel.

Fuera di a dedica hopi tempo na su famia toch tabata resta tempo pa dedica su mes na e muchanan di Noord.

Margarita tabata Kosteres na Misa St. Anna y tabata forma parti di e grupo di muchanan: Angel di Rosrio como leidster.

Pa hopi aña e la duna les di Bautismo y Confirmashon. Tambe Margarita ta reza pa defuntonan y durante nobena na cas di famia.

Margarita encanta poesia. Pesey mes Margarita e tabata gusta lesa voor pa e muchanan y mas cu claro ta scirbi Poesia y Cuentanan.

Margarita a traha na Reclassring cerca Sra. de Freitas y tambe na oficina di P.G sr. Florencio Wernet( (d.f.m).

Margarita ta un Señora cu hopi Fe, e ta balente y tin hopi perseverancia combina cu un karakter fuerte. Na mes momento e ta un persona humilde, cariñoso y semper cla pa duna un man. Un bunita descripcion cu e famia ta duna di dje.

Margarita su hobby ta canta y balia.

Asta e la yega di composita un cantica pa su nieta participa cu ne na e Festival di canto dedica na nos Himno y Bandera.

Margarita ta un amante di futbal y fanatico fiel y del alma di Dep. Nacional. Antes ora tabatin wega pa campeon semper e ta hisa su bandera cora, blanco y berde. E ta apoya Jong Aruba tambe pa tene esnan den bario contento.Su casa ta un ex-hungador di Jong Aruba.

Awor cu edad di Margarita a subi, e ta menos activo pero pa añas e la aporta grandemente na nos mucha y hobennan di Noord. Pesey mes e la keda otorga Premio Meneer Ovito Tromp 2023.

Nos ta termina felicitando y gradiciendo un biaha mas sra. Margarita Roza-Christiaans pa su trabounan boluntario. Un berdadero bolunatario di curason.

