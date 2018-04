Premio Excelencia den Deporte lo tuma luga diasabra awor

Ministerio di Turismo, Salubridad Publico y Deporte ta anuncia cu diasabra awor dia 14 di april lo tuma luga e evento Premio Excelencia den Deporte (PED). E evento anual aki ta existi for di aña 2003 unda cu ta premia atletanan cu a destaca den nan deporte durante e aña anterior. E aña aki ta e di 15 aniversario di PED cual ta haci cu e expectativanan lo ta halto pa e evento cu lo ta uno di gala.

E evento aki lo tuma luga den e ballroom di Marriott Resort y pa 7or di anochi porta nan lo habri pa ricibi e invitadonan. Nominadonan menor di edad por wordo acompaña pa 2 persona y esunnan mayor di edad por wordo acompaña pa 1 persona.

Tur invitacion a sali caba, pero en caso cu tin nominadonan cu ainda no a ricibi nan invitacion pa un motibo of otro, (mayornan) por fabor tuma contacto mas pronto cu ta posibel cu Stichting Sportsubsidie Aruba na number di telefon 5825153 y/of e federacion cu a manda nominado(nan). Adhunto nos ta manda e lista di e nominadonan.

Minister Dangui Oduber ta desea e nominadonan tur clase di exito e anochi aki y alabes ta gradici tur persona cu ta aporta di un forma of otro na Aruba su deporte

Lista Atleta PED

