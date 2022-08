Un otro persona cu a wordo honra pa Premio Excelencia den Deporte 2021 ta sr. Mario Girigorio ‘Dechi’ Bislip miho conoci como ‘Dechi’. Sr. Bislip a practica e deporte di futbol y boxeo.

Un tiki di sr. Bislip su amplio trayecto deportivo:

1968 – 1982 logronan internacional

Na aña 1968 Dechi a forma parti di Seleccion Hubenil di Aruba cu a gana Curaçao y Boneiro. Dechi a haya e tempo ey e derecho pa forma parti di Seleccion di Antias pa e Weganan di Reino cu a tuma luga na Hulanda. Na 1968 sr. Bislip a hunga den Seleccion Hubenil di Antias cu a gana medaya di plata na Weganan di Reino na Hulanda. Na 1969 Dechi a tabata den ekipo di Seleccion Hubenil di Antias unda a gana medaya di oro den Weganan di Reino na Surinam. Na 1970 cu Seleccion di Antias senior, Dechi a gana medaya di plata den Weganan Centro Americano y del Caribe na Panama.

Na 1971 Dechi a hunga cu Seleccion di Antias contra Jamaica pa eliminatorio di weganan Olympiada. Mes un aña Dechi a forma parti di ekipo di Estrella, unda a hunga den group stage di Concacaf Final Tournament na Guatemala. Na 1973 sr. Bislip tabata den Seleccion di Antias senior cu a gana di Haiti 1-0 na Curaçao. Na 1976 Dechi a forma parti di Seleccion di Antias unda a hunga e wega eliminatorio pa Mundial 1978. Y por ultimo na aña 1978 Dechi a forma parti di Seleccion di Antias Weganan CAC cu a tuma luga na Medellin, Colombia. Sr. Bislip a hunga na aña 1982 cu Seleccion di Aruba contra Alajuelense di Costa Rica.

1968 – 1981 logronan como ekipo.

1968/1969 Campeon di Aruba cu Estrella.

1969 Sub Campeon di Antias cu Estrella.

1969/1970 Sub Campeon di Aruba cu Estrella.

1970 Campeon di Antias cu Estrella.

1970/1971 Sub Campeon di Aruba cu Estrella.

1971/1972 Sub Campeon di Aruba cu Estrella.

1973 Campeon di Aruba cu Estrella.

1974 Sub Campeon di Aruba cu Estrella.

1976 Sub Campeon di Aruba cu Estrella.

1977 Campeon di Aruba cu Estrella.

1978 Sub Campeon di Aruba cu Estrella.

1980 Campeon di Torneo di Copa Radio Kelkboom cu Estrella.

1981 Sub Campeon di Aruba cu Estrella. Y campeon di Segundo Division cu Jong Aruba.

Logronan cu seleccion di Antias:

1968 Sub campeon y medaya di plata cu Seleccion di Antias Hubenil den Weganan di Reino na Hulanda.

1969 Campeon y medaya di oro cu seleccion di Antias Hubenil den Weganan di Reino na Surinam. 1970 Sub campeon y medaya di PLATA cu seleccion di Antias senior den Centro Americano y del Caribe na Panama.

Reconocemento

Na aña 1974 sr. Bislip a logra score no menos cu 13 goal den ful e temporada di campeonato nacional di Aruba y asina tambe a logra bira maximo goleador di AVB pa aña 1974.

Premio Excelencia den Deporte y Minister Endy Croes ta felicita sr. Mario Girigorio ‘Dechi’ Bislip cu e reconocemento Baluarte Deportivo 2021 danki pe dedicacion amor y aporte den e deporte di futbol di Aruba. Danki pa pone Aruba su nomber briya den exterior.