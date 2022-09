E conocido Eddie Daou a ricibi reconocemento di Baluarte Deportivo. Sr. Hugo Daou, yiu di sr. Eddie Daou tabata presente pa ricibi e reconocemento den nomber di su tata. Sr. Daou a hunga baseball desde chikito y tambe a fungi como manager, locutor y analista deportivo te cu e dia di awe. Baseball ta Eddie su pasion.

Un poco di e trayecto di sr. Daou:

1953 Santa Rosa AA baseball team

Na aña 1953 Eddie a funda Santa Rosa baseball team cu a participa den e campeonato di doble AA na Curaçao pa varios aña caminda a titula campeon tambe na varios ocasion.

Na 1960 baseball Academy Spingfield College

Sr. Daou a sigui curso di baseball na Merca pa lanta e nivel di baseball den Caribe.

Na aña 1970 Baseball Little League Curaçao

Eddie a lanta Little League na Curaçao y dos aña despues a participa na Aruba cu un seleccion di Little League.

1973 Dirigente

Na aña 1973 sr. Daou a stop di hunga bala y a concentra den dirigi ekiponan di baseball y a fungi como manager di Santa Rosa di 1973-1979. Desde 1979 Eddie a fungi como manager pa diferente seleccion cu a representa tanto Curaçao y Antias na Puerto Rico, Bermuda, Mexico, Aruba, Venezuela.

Transmision di Deporte na Radio y Television

Na aña 1981 Eddie a wordo acerca pa sr. Claret Lopez y sr. Juvenal Rojas pa transmiti wega di baseball na radio. Asina Eddie su experiencia deportivo den transmision a cuminsa. Eddie a transmiti na: -Williamsport – Gary Indiana – Honkbal week Haarlem – Rotterdam Toernooi – Toronto Blue Jays MLB. En total sr. Daou a transmiti mas cu 3000 wega di Baseball durante mas cu 40 aña di locucion na radio y television.

Premio Excelencia den Deporte y Minister Endy Croes ta felicita sr. Eddie Daou cu e reconocemento Baluarte Deportivo 2021 danki pe dedicacion, amor y aporte den e deporte baseball.