Durante e ceremonia di Premio Excelencia den Deporte 2022 a rindi homenahe na dies (10) baluarte deportivo cu a dedica gran parti di nan bida na desaroyo di deporte di Aruba. Un di e baluartenan cu a haya reconocemento e anochi special aki ta Sr. Alfred Leong.

Un poco di e trayecto di Sr. Alfred Leong:

Sr. Alfred Leong a cuminsa hunga ping pong / tennis di mesa cu edad di 12 aña na Club Don Bosco bou liderazgo di Frere Tarcisius. Sr. Leong a gana su prome torneo y trofeo cu e edad di 14 aña unda el a titula campeon di schoolsport na aña 1969 di Aruba y campeon di Interscolaire, Grupo B na Curaçao.

Na aña 1970 Sr. Leong a sali sub campeon di e torneo Interscolaire. Mes un aña Sr. Alfred Leong a titula campeon di YMCA TT Tournament. Na 1971 Sr. Leong a sali campeon di grupo C di e torneo Interscolaire. Na 1973 a sali sub campeon di Aruba schoolsport den grupo D y na 1974 a conkista e titulo maximo di campeon di Interscolaire Schoolsport Grupo G na Curaçao. Sigur un aña historico ta 1973 unda cu e edad di 18 aña Sr. Leong a participa na e torneo Asian-African-Latin American Table Tennis Friendship Invitational Tournament na Peking, China.

Despues di 1975 Sr. Leong a hunga den team di Sint Jans Knapen, Club Don Bosco y Kong Ming Stars. Tambe, Sr. Leong a hunga den categoria A klas, unda cu hopi biaha el a logra e titulo di campeon den categoria: A klas y doubles na Aruba y Antillas. Sr. Alfred Leong a participa varios bes den Copa Antillano, torneo Amstel na Curaçao, Copa MCB na Boneiro y Dutch Caribbean na Surinam. Adicionalmente, Sr. Leong a participa den varios campeonato di Caribe na Jamaica, Barbados, Trinidad and Tobago y Puerto Rico y Ibero Americano na Santo Domingo y Venezuela. Un otro aña memorabel ta na 1982 unda cu Sr. Leong a conkista e titulo di campeon di Antillas hungando den Sporthal Betico Croes y 2015 unda a gana e torneo Dutch Caribbean titulando campeon den categoria Masters.

Despues cu Sr. Leong tabata inactivo pa 7 aña, na 1990 el a cuminsa hunga ping pong bek cu Kong Ming Stars unda a gana varios aña sigui e campeonato di A klas. Sr. Leong a participa den ASU Olympiada y ASU week. Sr. Leong ainda ta activo y ta participando den diferente torneo, entre otro, Copa Betico, Copa Himno y Bandera, Copa Aña di la Reina cu a bira Copa Aña di Rey, Copa Aruba y Torneo Dutch Caribbean. E ultimo añanan Sr. Leong ta participa na e torneo Copa Casa Rosada unda a conkista 3 biaha e titulo di campeon den Masters.

Fuera di hunga ping pong, Sr. Leong a hunga basketball pa hopi aña cu Chinese Youth Club unda a logra e titulo di campeon pa hopi aña. Despues Sr. Leong a bira entrenado di Chinese Youth Club y pa e ekipo di damas di Connie Francis Club. Tambe, Sr. Leong a participa como “assistant coach” cu seleccion di Antillas na Weganan Centro Americano y del Caribe na Medellin, Colombia. Por ultimo, Sr. Leong a fungi como entrenado di e seleccion di damas na Caricom Games cu a tuma luga na British Guyana.

Presidente di Parlamento mr. Edgard Vrolijk a haci entrega di e reconocemento na baluarte Sr. Alfred Leong. Pa conclui, Premio Excelencia den Deporte y Minister Endy Croes ta felicita Sr. Alfred Leong cu e reconocemento Baluarte Deportivo 2021, alabes ta gradicie pa su dedicacion, amor y aporte den deporte di Aruba.