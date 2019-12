Premio Embahador di Studiante di Univeridad di Aruba 2018-2019

E premio embahador di studiante ta un iniciativa di Universidad, cu a cuminsa mas o menos ocho aña pasa. E ceremonia a desaroya den un ceremonia di premiacion anual pa studiante cu ta activamente envolvi na Universidad y den comunidad. Of studiante cu a

demostra di ta excelente mentor of lider hoben cu ta empodera otro. E premio embahador di studiante ta reconoce lidernan memey di studiantenan cu a percura pa hisa e nivel di estudio tanto pa den como pafo di e murayanan di Universidad di Aruba. Liderazgo den forma di accepta un responsabilidad y duna cuenta pa e responsabilidad aki, sa ki ora pa guia y ki ora pa sigui y tin e deseo pa trece cambio positivo tanto den comunidad como na mundo. Pa a keda nomina e studiatenan mester a demonstra compromiso na e balornan di husticia, actua segun un concepto propio fuerte; pensamento critico y creativo; tuma risiconan voluntariamente; comunica efectivamente; eherce poder apropiadamente, un sentido positivo di direccion; y inspira speranza. E mesun anochi di e mihor thesis award nos MC Luis Tromp y Mariah Croes a sigi cu e programma pa reconoce nos studiante pa cu e premio embahador. Prome a toca e turno di gradici y aplaudi e representantenan di e tres organizacionnan activo na Universidad di Aruba, pa asina expresa gratitud pa nan actividadnan. Ta trata aki di the Circle K of the University of Aruba (CKI) , Studentenraad Universiteit van Aruba (SUA), y Making Aruba a Greener Environment Club (MAGEC). Esnan cu a sobresali pa 2018-2019: Luis Stefano Tromp (FEF) Luis a crece enormemente durante su estudio. Mientras prome e tabata mustra satisfecho cu “apenas un seis”, mientrastanto e ta un studiante briyante, ambicioso cu semper ta presente. El a termina un tremendo pasantia na Berlin, e ta representante di su klas y e ta traha den biblioteca di UA. Pa resumi: e no ta inspira y motiva solamente su colega studiantenan pero tambe e docentenan di FEF. Jancis van Eps (fdR) ta resalta como candidato pa e reconocimento como embahador di studiante, pa motibo cu ya e ta traha caba na un manera profesional y agradabel pa su colega studiantenan y staff di e faculdad di ley (fdR)/ .E ta no conecta docente y studiante cu otro solamente como un representante, pero e ta tambe un studiante diligente, cu ta score cifra halto. Ademas e ta e ehempel cu ta demostra con ta combina estudio cu tanto trabou como famia. Pa e motibonan aki Jancis ta merece e Mariana da Silva (SWD). Mariana ta un studiante excelente, semper cla pa yuda na tur ‘open house’, anochi di informacion, actividad di PR na radio y TV, e ta miembro activo di CKI. Semper e tin un actitud positivo y un sonrisa riba su cara. Louedska (Lulu) Maduro (OGM). Lulu constantemente ta score halto den cifra. Ultimo semester el a bay un intercambio na South Carolina. Lulu ta combina su trabou na Romar Trading cu su estudio na OGM, mientras e ta haci su pasantia na Artisa (Aruba Art Fair). Lulu semper ta dispuesto pa yuda cu actividad di PR; e ta bishita tur ‘Open House’. E tabata presente tambe na e anochi di informacion di Colegio Arubano. Durante su intercambio na South Carolina el a skirbi tambe un columna tocante e experiencianan di un studiante den exterior. Elida Arteaga Barreto (OIA). Elida ta un studiante ehemplar. E ta traha duro, serio, e ta studioso y semper cla pa saca un man pa yuda, si tin mester. Su profesornan ta describie como un persona inteligente, asertivo y cu bon manera. Semper e ta presente pa duna sosten na oficina, e ta bin cu solucion creativo y ta cla pa tuma iniciativa. E ta tambe boluntario pa Aruba Doet No tin niun duda cu e tin tur e cualidadnan pa un embahador di UA. Amanda Ticquiene Croes. (AFY) Amanda a join AFY (Academic Foundation Year) na 2018. Un studiante timido cu stem suave, pero cu a crece bira un studiante determina, cu confiansa den su mes y cu enfoke cla riba e metanan cu el a pone pa su mes. E no a demostra esaki solamente den su prestacion academico excepcional durante su temporada na AFY,pero tambe door di su liderazgo fuerte como presidente di organisacion di studiante MAGEC (Making Aruba a Greener Environment Club). Actualmente Amanda ta un studiante orguyoso di e programa di ley di UA y ta fungi como consehero di e directiva nobo di MAGEC. Laura Molina (FHTMS) Laura, un Senior, a desaroya su mes como e cara di e Facultad, como voluntario di tur actividad di promocion, no solamente di su facultad pero tambe di UA en general. E ta presente na ‘open house’, siman di orientacion, pa yuda cu esfuersonan di mercadeo , conferencia di prensa y programa di radio. Pero loke ta mas importante, yudando e studiantenan den ‘Junior’ y Freshman klas cu nan tareanan di mercadeo. El a forma parti di e panel pa e Conferencia riba Dia di Turismo y e video special di Rosabelle Illes. Karolay Serano (OSA). Karolay ta un studiante unico cu ta autentico den e forma con e ta acerca bida. Banda di desaroya un acercamento nobo y fresco pa nos Instagram y Facebook, tambe e ta pasiona y hopi dedica y e tin etica di trabou halto. Como asistente di studiante e no ta inspira solamente su coleganan studiante, pero tur hende cu traha cu ne. E punto mas fuerte di Karolay ta cu e ta fuerte y hopi pragmatico ora cu e haya su mes den situacionnan cu e no por a premira. Nos kier a gradicie y desee exito den e carera su dilanti. Shannon Flanegin (FAS-Wiskunde) un studiante semper kla pa yuda otro studiante y semper ta un voluntario di tur actividad di promocion, no solamente di su facultad pero tambe di UA. Shannon tambe tabata miembro activo di CKI y semper cu hopi energia y entusiasmo. E anochi tabata dirigi riba e studiantenan y a wordo organiza pa studiantenan. A enfoca riba e balor di studiantenan pa duna un contribucion na sciencia y comunidad, ya cu esaki ta yuda desaroyo di Aruba. Alabez e a aplaudi e iniciativa pa duna reconocimento na e studiantenan cu ta contribui na comunidad. Nos ta spera tur e studiantenan lo sigui riba e caminda di desaroyo, durante nan estudio y despues, pa sigui mehora conocemento y brinda servicio na comunidad. “Ora cu gara e oportunidad pa educacion superior, no ta solamente traha fundeshi propio, pero ta yuda forma un nacion mas exitante, uno mas desaroya y uno mas ilumina,”. Danki special ta bai na tur e sponsornan: ENNIA, SETAR, Gianni’s Group NV, Aruba Vision Center, CATC, VanEps Kunneman VanDoorne,, RBC Royal Bank . Muy especial nos MC di e anochi , banda musical Aiwalos y e grupo organis atorio. Pa mas informacion tocante Universidad di Aruba nos ta invita bo pa bishita nos website www.ua.aw of nos ridnan social Facebook y Instagram.

