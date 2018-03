Premio cultural “Playa Pabao 2018” pa A.S.V. Riverplate

Playa Pabao, Directiva di Centro di Bario Playa Pabao ta participa cu e premio cultural 2018 ta bay pa A.S.V. Riverplate un organisacion cu ta existi pa mas cu 66 aña den nos bario cu e tarea mas importante pa kita nos hobennan for di mal caminda aki ta sigi historia di A.S.V. Riverplate.

Un organisacion, un bario, un grupo di hende cu diferente metanan pa yuda nos comunidad specialmente nos muchanan y hubentud. Riverplate ta trata pa guianan nos muchanan y hobennan riba e bon caminda y haci nan sernan digno di ta miembro di nos comunidad. A.S.V. Riverplate ta un organisacion di futbol den Playa Pabou. Futbol ta e meta number uno den statuut y huishoudelijk reglement di nos prestigioso organisacion, pero tambe e ser humano ta perioridad pa guia nos muchanan specialmente e muchanan di Rancho, Socotoro, Madiki,Madiki Kavel y Bushiri.

Un tiki di Historia di A.S.V. Riverplate

Inoficial Riverplate a wordo funda na 1951 pa e tres siguinte personanan:

Nataniel Andrew † ( Nata)

Luis Brito Pinedo † (Seeco)

Rudi Thomas †

Nan tres a reuni den un cuarto caminda ta actualmente Marlon’s Garage. E nomber a ser poni door di Fabian Gnecco na promer instante y despues ela wordo cambia door di Nata Andrew. Fabian a bin cu e nomber Rio Platense y Nata a surgi pa cambie pa “Riverplate” y e nomber a keda existente. E team a participa den su prome aparicion den campionato na aña 1951 bou nomber di Riverplate pero e mesun aña A.V.B a dicidi cu tur team cu ta participa den campionato di A.V.B mester tin nan statuut y HHR y door di esaki oficialmente ta para den e statuut cu A.S.V. Riverplate a ser funda dia 1 di februari 1953.

Fechanan memorabel

Na aña 1964 Riverplate a marca historia sr. Esikiel Andrew (Ziek) a lanta e grupo di lifida y cu prome Riverplate tawata tin A-Klas (Honor), B-Klas Divicion Prome) y reverveklas.

Na aña 1980 Rudi Thomas despues cu a traha 30 aña incansablemente den Directiva di A.S.V. Riverplate a pasa e team pa Mario Maduro ( Mai panter) kende for di dia cu a tuma Riverplate over e tawata curason y alma di Riverplate y su señora Sandra a para 100% banda di dje y su pasion pa River a bira mas grandi cu di Mai. Si no tawata pa nan dos Riverplate lo no tawata existi. Pa motibo di su estado di salud Mai a aleha un tiki di Riverplate. Y asina diferente directiva a sigi traha duro y incansablemente pa Riverplate keda existi. Cu hopi trabou y pasenshi despues di hopi aña Riverplate a logra haya su club cu awe nos miembronan y habitantenan di Playa Pabao ta hopi orguyoso di dje.

Riverplate ta pertenece na veld di Eagle e veld no tawata di Riverplate sino di verkennerij “Baden Powell” y na aña 1996 Mai a bin logra bou maneho di Watty Vos pa e veld pasa pa Riverplate.

Riverplate su logronan grandi den futbol:

Campeon di division di honor na 1992 y 1997.

Riverplate a sali campeon varios biaha den Lifida A, B, Menor, Mayor y Junioren.

Riverplate su logro di mas grandi ta e mucha y hobennan cu tur dia ta wordo kita for di riba caya pa bin hunga futbol.

Actualmente Riverplate ta den camionato di A.V.B cu 9 division cuminsando cu Division di Honor, Damas, junioren, sub 17, sub 15, sub 11, sub 9, sub 7 y sub 5.

Riverplate tin un directiva basta stabiel cuta zorg pa tur cos cana corecto.

Riverplate ta hopi agradecido cu tur su miembronan y tur hende cu a yuda den pasado y awor como boluntario.

