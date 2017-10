Première na Aruba di e musical mas premia di Broadway: ‘RENT’

Aruba su Teatro Nacional ta presenta ‘RENT’, e musical ganado di e Tony Award pa miho musical y e Pulitzer Prize, cuminsando dia 1 di November. Cu presentacionnan limita e lo hunga te cu dia 5 November. E show aki ta marca e prome biaha cu un musical international profesional di renombre lo wordo presenta na Aruba, cual ta hopi special den e historia di Cas di Cultura.

Na 1996, Jonathan Larson su rock musical excitante RENT a sacudi Broadway, y awor ta un orguyo Mericano cu a ser presenta mas cu 5000 biaha. E storia evocativo y di tur tempo di RENT ta enfoca riba un grupo di amigo di adulto hoben cu ta luchando den un momento di crisis, forsando nan pa tuma e decision pa keda hunto of pa parti cu otro. Basa riba e opera La Bohéme, Larson a mescla e storia original

cu personahenan di bida real y e mundo cu e tabata experiencia den New York su East Village bohemio, bou di e sombra di e epidemia di HIV/AIDS, na comienso di añanan ‘90. RENT ta ilumina grandemente e poder di comunidad y e necesidad y capacidad di e ser humano pa stima den e momentonan mas scur.

Amor ta un di e temanan central di RENT, celebrando tur tipo y forma di amor cu ta yuda den

oranan di perdida y lucha, encurashando e publico pa midi bida cu amor, “measure your life in love”, manera canta den e hit popular di RENT “Seasons of Love”. RENT na Aruba lo estrena actornan profesional di New York City di cual algun recientemente a hunga riba Broadway. Cas di Cultura ta

trahando cu Muse Theater & Events pa produci e show localmente. UNOCA y Prins Bernhard Cultuurfonds a provee fondo pa yuda realisa un parti di e produccion y Departamento di Cultura Aruba lo yuda realisa presentacionnan pa scolnan secundario.

Elite Productions ta encarga e parti tecnico y ta sponsor tambe. E parti artistico ta den man di ‘On The Quays’, un compania internacional di teatro basa na New York, dedica na crea obranan di teatro, film y otro medio digital. On the Quays ta ser inspira pa conta storianan relevante y interesante. Nan produccion di RENT a ser otorga 5 strea den reseñanan internacional cu expresionnan manera ‘RENT pa un generacion nobo!’, ‘actuacion perfecto’, ‘presentacion exkisito’, ‘stemnan cu ta move bo alma’.

RENT su première lo ta dia 1 di november pa 7.00pm na Cas di Cultura y lo continua dianan 3, 4 pa 8.00pm y matinee di 3pm riba 5 di november. Mirando e temanan di RENT e show ta wordo categorisa como PG-13, cual ta nifica cu hoben bou di 13 aña mester tin guia di mayor.

Ticket lo ta obtenibel na Cas Di Cultura, Super Food Plaza, Fresh Market Paradera y un VanDorp & DeWit Store San Nicolas. Por reserva tambe door di yama +297 582 1010 of e-mail: [email protected]