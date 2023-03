Diaranson mainta Prome Minister Evelyn Wever – Croes a ricibi manifiesto di sindicatonan cu a presenta na Bestuurskantoor cu un grupo di empleadonan publico. E manifestantenan no ta di acuerdo cu e introduccion di e ‘prestatiemanagementsysteem’, cual ta un sistema di evaluacion pa empleadonan den sector publico. Gobierno a anuncia e sistema fin di aña pasa y entrante prome di januari 2023 el a wordo introduci.

Cu introduccion di e prestatiemanagementsysteem, awor tin un sistema uniforme pa evalua tur trahado publico. Den cuadro di esaki Departamento di Recurso Humano (DRH), a duna training na tur hefe di departamentonan di gobierno y na gran parti di empleadonan publico (falta mas training pa tuma luga), pa tur hende conoce nan derecho y loke e sistema ta encera. Pues ta trata di trabou enorme cu a wordo haci door di profesionalnan di DRH pa asina yega na e sistema aki.

Pakico a bin cu e sistema di evaluacion

Prome Minister Wever – Croes a splica cu tin diferente motibo pakico a bin cu e sistema di evaluacion. Primeramente, pasobra den gobierno no tur departamento tabatin un sistema uniforme pa evalua personal. A constata e situacion aki desde cu a drenta den gobierno, pero debi na otro prioridadnan y specialmente e pandemia, a tarda poco pa bin cu e sistema. Ademas, esaki ta algo cu den sector priva ta masha normal y comun. Cu introduccion di e sistema aki, trahadonan publico sa di adelanta con nan ta wordo evalua y e evaluacion por yuda e empleado publico haya promocion.

Un otro motibo pakico a introduci e sistema aki ta, pasobra tin empleado publico a indica cu nan ta haye inhusto cu tin hefe cu a perhudicanan door di no evaluanan, y nan no ta haya nan promocion. Pues cu e sistema aki esey no ta e caso mas. Hopi empleado publico a indica tambe cu nan ta haye inhusto cu na un departamento tin un sistema di evaluacion, y na un otro departamento tin otro sistema di evaluacion, pues a haye necesario pa bin cu un maneho uniforme.

Situacion cu sindicatonan

Aña pasa gobierno tabata den dialogo largo cu sindicatonan. Na december sindicatonan a manda Prome Minister un carta cu varios preocupacion y peticion pa gobierno stop e proceso aki. Prome Minister a contesta e sindicato por medio di un carta 22 di december elaborando riba e preocupacionnan cu e sindicatonan tabatin, y a haci un invitacion habri pa reuni den caso cu tin necesidad pa esey. Considerando cu tabata conoci cu e sistema lo drenta na vigor 1 di januari 2023, y cu no a tende nada mas di sindicato, a pensa cu nan no tin urgencia y cu tur cos ta ok. Sinembargo, e sindicatonan a bolbe reacciona fin di januari. Prome Minister a remarca cu a tuma nota cu segun e simannan a transcuri, tin un situacion cu ta creando hopi descordia bou di empleadonan publico y esey ta di lamenta.

No obstante, gobierno a reuni cu sindicatonan na januari, despues a bolbe reuni cu nan diaranson e siman aki. Lamentablemente durante e ultimo reunion, sindicatonan SADA, SPA, SIMAR y SEPPA a lanta bay for di mesa lagando sindicato TOPA na mesa. Esnan cu a bay tabata kier un contesta di gobierno, pues pa gobierno revoca e ley. Un ley cu Gobernador a firma caba y cu ta den efecto desde 1 di januari. Pesey ta lamenta cu e sindicatonan no a priorisa pa reuni cu gobierno y sigui trata e puntonan cu no ta di acuerdo cu ne, prome cu e ley a wordo introduci.

Comision tecnico pa trata puntonan di preocupacion

Sindicato TOPA cu si a keda den e reunion, a haci uzo di e ocasion pa splica na Ministernan presenta kico ta e problemanan cu nan ta mira cu e sistema. Nan a trece tur e puntonan dilanti den un presentacion hopi bon documenta. A base di e puntonan di preocupacion presenta, ta bay forma un comision tecnico pa sindicatonan y gobierno ta traha pa soluciona e puntonan aki.

Na ocasion di e manifestacion cu a tuma luga dilanti Bestuurskantoor, Prome Minister a informa e sindicato y esnan presenta di loke a sali for di e reunion cu TOPA, y a extende invitacion na e demas sindicatonan pa nan tambe participa na e comision tecnico. Cu e meta pa traha hunto riba e puntonan di preocupacion cu ta causando divicion, pa yega na solucion na bienestar di cada trahado publico y di Aruba.

Por ultimo, Prome Minister a expresa cu gobierno di su banda ta demostrando flexibilidad y ta spera cu si sinta na mesa, aki 4 pa 5 siman por keda cla cu e puntonan di preocupacion treci dilanti, y asina lo tin un bon sistema cu ta husto pa e empleado publico. “Ban pone interes di e trahado publico na prome luga, nan merece di wordo evalua na un forma husto y uniforme den tur departamento di gobierno, esey nos ta para pe,” Prome Minister a conclui.