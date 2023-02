Careteranan di Aruba ta den mal condicion esaki no ta un secreto, Prome Minister Evelyn Wever – Croes durante Conferencia di Prensa, a amplia riba e situacion di camindanan den mal condicion. Ademas a indica con gobierno lo bay atende cu e necesidad aki cuminsando e aña aki y añanan venidero.

Pakico nos camindanan ta den mal condicion?

Un di e motibonan pa cual e camindanan ta den mal estado ta pasobra durante dos aña, no a inverti den drecha camindanan na Aruba. Premier Wever – Croes a splica cu na momento cu pandemia a bati na nos porta, na 2020 tabatin un poco fondo cu por a uza, pero na 2021 y 2022 no por a aloca fondo pa asfalt. Mester a aloca e fondonan aki pa salba bida di hende, atende cu e pandemia, atende cu e crisis y placa a bay pa yuda esnan cu tabatin mester di ayudo. Den corto bisa bisa, e prioridad a bay na e ser humano y no na asfalta.

Ademas, a tuma nota cu cambio climatologico ta hungando un rol mas y mas grandi na Aruba. ta mira cu e temperatura di e awa y henter mundo ta aumentando cual at pone cu tin mas yobida. Aruba no ta haya hopi molester di horcan pero yobida si a bira hopi mas frecuente. Door cu yobida a bira mas frecuente y mas fuerte, e tin su impacto riba e camindanan. Esaki ta haci cu e ciclo di bida di e caminda ta bira mas cortico y mester mantene y dreche mas lihe.

Tambe a mira cu den e ultimo añanan prome cu pandemia, falta di fondo pa mantencion a haci cu e camindanan existente a bay atras. No tabata haci mantencion preventivo pasobra mayoria fondo tabata bay pa traha caminda nobo. Prome Minister Wever – Croes a splica cu na aña 2017 te cu aña 2020, mas o menos 5 miyon florin tabata bay pa asfalt cada aña. 70% di e suma tabata pa caminda nobo y 30% tabata bay na mantencion di caminda. Pero ya na aña 2021 y 2022 no por a aloca ningun fondo.

Parlamento a aproba presupuesto cu fondo pa drecha careteranan

Pa aña 2023 Parlamento a caba di pasa e presupuesto caminda cu a aproba mas o menos 1.6 miyon pa cumpli cu e necesidad cu tin pa drecha careteranan. Mirando cu e costonan a aumenta, a percura pa aloca 2 miyon florin cual lo bay pa mantencion di careteranan. Ministerio encarga cu infrastructura ta buscando di tur forma pa yega na fondonan adicional pa por aloca y drecha e camindanan cu ta den mal estado y te cu ainda a logra un fondo adicional di 4 miyon florin cu lo wordo inverti e aña aki na mantencion di caminda, caminda nobo y na scolnan paso tin algun speelplaats cu tambe mester di atencion urgente. Prome Minister Wever – Croes ta splica cu unabes logra aloca e 4 miyon adicional, lo presenta esaki na Parlamento na momento cu bin cu e presupuesto supletorio.

Plan pa termino largo

Segun Premier Wever – Croes a indica, ta trahando riba un plan di termino largo (meerjarenplan) cu ta encera inventarisacion di e necesidadnan cu tin pa e camindanan na Aruba y cuanto placa ta bay tin mester pa trece tur bek den bon condicion, y asfalta unda cu tin mester.

Lo dividi e plan aki den 10 aña como cu hopi placa ta necesario pa realisa esaki, pero lo cuminsa cu camindanan cu mester wordo drecha mas urgente prome. E urgencia ta wordo defini a baste di un lista di criteria cu DOW ta aplica. E plan lo keda cla fin di e kwartaal aki, maart 2023 y unabes cu e ta cla lo bay mira con por yega na financia esaki, considerando cu ta papia di bastante miyon florin. Ora cu e plan ta cla lo presenta esaki na comunidad y percura cu comunidad ta bon informa di esaki, Prome Minister a termina bisando.