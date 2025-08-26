Durante e tratamento di e Presupuesto Supletorio 2025 dialuna anochi, Prome Minister mr. Mike Eman a presenta cu fervor e realidad hopi preocupante cu Gobierno a hereda: un isla cu literalmente tur su bario- y distritonan a keda bandona. Despues di casi ocho aña di abandono, dificilmente pueblo Arubano lo por bolbe haña confiansa den su gobierno.

Pa gana e confiansa di e comunidad bek, tur siman Prome Minister Eman ta den e barionan tur rond di Aruba pa papia y scucha e pueblo. A acercamente personal aki ta habri caminda pa pueblo comparti nan preocupacion den combersacion directo cu Prome Minister y su ekipo cu ta acumula informacion pa crea maneho cu ta mas dirigi riba e necesidadnan real.

Eman a enfatisa cu ta un berguensa nacional cu e ex ministernan di e gobierno anterior ta gaba cu nan a laga un “surplus” pa e gobierno nobo, ora cu esaki a bin a costo di e bienestar di e pueblo. Pa Premier Eman, e bario y distritonan di Aruba ta e berdadero curason di nos gobierno. Si gobierno mes ta descuida e barionan, por spera cu e pueblo tambe lo bay den e mesun direccion. E abandono ta un ofensa directo na tur ciudadano di Aruba.

Awo, ta tarea di Gabinete AVP-Futuro pa haci tur esfuerso pa recupera di e deterioro aki pa asina motiva e barionan pa cambia e comportacion tambe. Accionnan di Bario y Baki den Bario ta algun esfuerso cu ta haciendo regularmente pa logra e meta di trece dignigad bek den e barionan.

Gabinete AVP-Futuro si ta duna bek na comunidad, y ta crea un balans den desaroyo y bienestar den cada hogar.