E tabata un “siman pisa”, asina Prome Minister di Hulanda, Mark Rutte a bisa riba e discusionnan pisa cu tabatin riba e tema di clima pa loke ta coalicion. “Discusionnan semper ta sano y semper ta na su luga den tipo di temanan asina ’ki”, Premier Rutte a declara. Rutte a purba durante e conferencia semanal di Gobierno, pa “suavisa” e declaracionnan di colega di partido Klaas Dijkhoff pa cual el a manera tuma distancia di e afspraaknan tocante e tema di clima. Rutte a parce di a bira e psicologo di coalicion na momento cu el a bisa: “Mi no tin e siguransa cu tur hende ta gusta tur hende 100 porciento. Esey mi no por dicidi pa ningun hende. Pa esey bo mester di tempo tambe”. Ta parce cu entre e coleganan mas cu claro por tin situacionnan caminda nan no ta gusta otro, asina e prome minister di Hulanda a sigui bisa. Rutte sinembargo, no a bisa kico el a haci “tras di cortina” pa suavisa e situacion den coalicion. Cu excepcion cu e ta algo cu “por sosode na cierto momento den bida”. Klaas Dijkhoff, lider di fraccion di VVD, siman pasa a duna un declaracion hopi fuerte y directo pa cu e partnernan den gobernacion esta CDA, D66 y ChristenUnie, caminda el a bisa cu e afspraaknan tocante clima no lo bay “wordo haci asina sin mas”. En realidad esaki tampoco tabata e intencion, pasobra den luna di December a bini cantidad di organisacionnan ambientalista cu a trece solamente proposicionnan. Pues no tabatin un acuerdo total riba e tema. Pero e partidonan den coalicion, incluso Dijkhoff mes, si tabata di acuerdo pa tuma e proposicionnan ski. Debi cu Dijkhoff a yama su colega, Rob Jetten un “klimaatdrama” y a sugeri cu e situacion aki por tin suficiente balor pa trece un crisis den e kabinet, a haci cu e otro tres partidonan di coalicion a haya e impresion cu VVD no tabata kier a mantene su mes na e afspraaknan. Tras di cortina ta parce cu palabranan duro a “skeiro”, asina e vice premier, Hugo de Jong (di CDA) a duna di conoce awe mainta. E lidernan di fraccion di e partidonan den coalicion e ora a exigi pa Rutte, durante e “vragenuur” pa ripiti cu Dijkhoff ainda no ta sinti su mes pa atene su mes na e afspraaknan. Rutte ta pensa cu toch ainda tur cos ta “komt goed” manera nan ta bisa na Hulandes. “Mi ta convenci cu tur cos ta sali bon”, Premier Rutte a bisa.

Comments

comments