Premier Evelyn Wever-Croes: Trahadonan publico ta wordo pidi pa yuda den e crisis

“E cifranan di casonan positivo di e siman aki ta mustra cu nos ta bayendo den e mesun direccion cu siman pasa cu tawata e peor siman den henter e crisis. Tur medida cu a wordo tuma, tur e tempo cu ta treciendo informacion y papia obviamente no ta dunando e resultadonan cu nos ta desea”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa durante e conferencia di prensa pa duna informacion di e ultimo desaroyonan di Covid-19.

E fin di siman aki, Gobierno di Aruba y Crisis Team ta evaluando algun medida sperando cu esakinan lo yuda den evita cu hopi hende ta mobilisa riba caya y keda mas posibel paden. Diabierna lo anuncia e detayenan di e medidanan aki.

Ademas di e medianan nobo, a amplia e capacidad di control, call center pa loke ta trata casonan di isolacion y cuarenena, ta trahando mas proactivo. Crisis Team y Gobierno di Aruba ta haci un peticion na tur empleado publico tambe pa yuda den e crisis aki. A logra haña un ekipo basta grandi di empleado publico cu ta sali di nan departamento y yuda cu e crisis. Motivacion ta halto y Prome Minister ta gradici tur pa nan ayudo.

Prome Minister a duna di conoce cu mester si di mas hende y ta haci un apelacion na tur empleado publico cu kier yuda, pa laga sa a traves di hefe di trabou of a traves di departamento di recurso humano pa por wordo inlcui den e team cu ta trahando tur dia duro pa yuda den e crisis. Prome Minister a indica cu si no haya suficiente interes lo cuminsa apunta hende pa yuda pasobra e trabou aki mester wordo haci y ayudo di mas ta hopi importante pa logra.

Prome Minister ta recorda tur persona cu ta den isolacion of cuarentena pa keda paden di lo contrario lo por haya un boet cuminsando na Awg 1000. Esaki ta e disciplina di mas grandi cu e ciudadanonan aki por mustra pa evita mas contagio.

Comments

comments