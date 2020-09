Premier Evelyn Wever-Croes: Tin speransa cu lo haya un of mas inversionista pa nos refineria of otro desaroyo cu lo yuda nos reactiva nos economia

Premier Evelyn Wever-Croes dialuna mainta a informa riba e desaroyonan di refineria. Ta asina cu dia 31 di juli e registro a cera pa companianan cu tabata tin interes den e refineria of otro desaroyo. Esaki tabata e Request expression of interest (REOI 1 y REOI 2)). E REOI-1 tabata pa refineria of actividad relaciona cu industria petrokimico y pa esaki 26 compania a entrega un propuesta. REOI-2 tabata pa un otro tipo di actividad y pa esaki 22 compania e entrega un propuesta.

Gobierno di Aruba a institui un comision pa conseha Gobierno, cu ta consisti di profesionalnan di varios departamento di Gobierno. E comision a wordo institui atraves di un decreto ministerial.

E criteria cu e comision ta aplica ta:

Actividad mester contribui significativamente na crecemento di nos GDP, desaroyo di Mercado laboral y mehora nos balansa di pago.

Mester tene su mes na ley y regulacionnan medio ambiental existente y observa normanan existente di industira pa loke ta salud, medio ambiente y siguridad.

Mester tene cuenta cu politica di exterior di Reino Hulandes.

Mester garantisa e suministro di fuel pa Mercado local; esaki ta conta pa e parti di refineria naturalmente.

A base di esaki e comision a traha un shortlist di 6 cu ta cumpli cu tur criteria y 4 cu lo pidi mas informacion, pa e REOI-1 pa cual 26 compania a duna oferta.

Pa e REOI-2 tin un shortlist di 3 cu ta cumpli cu tur criteria y 4 cu lo pidi mas informacion.

Basa riba e evaluacion, nan lo duna un relato mas extenso na Gobierno caminda ta bisa tambe e nombernan di esunnan cu ta continua y pa trayecto number dos ki actividad ta wordo proponi.

E trabou no ta cla ainda, y e comision ta sigui haii e chekeonan y screening. Ta spera cu pa aki un siman of dos por duna informacion mas concreto.

“Mester bisa si cu e propuestanan aki ta yena nos di optimismo specialmente mirando e desaroyo cu Aruba ta pasando aden cu un economia pega. Pronto lo nos haña mas informacion di e partnernan cu nos lo continua cu ne. Mi ta convensi cu den esnan cu a entrega oferta, nos lo haya un of mas inversionista cu lo yuda nos reactiva nos economia”, Prome Minister a duna di conoce.

