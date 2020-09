Premier Evelyn Wever-Croes: Ta sigui na mesa cu hulanda y mes momento nos mes ta cuminsa cu reforma

Siman pasa Premier Evelyn Wever-Croes a duna un update di e negosacionnan cu Hulanda, cu ta bayendo dificil. Hulanda ta cambia condicion cada rato, y no ta haya necesario pa discuti esakinan cu Aruba. “Pero, manera semper nos a haci, nos no a bay yora, of bay den welga di hamber. Mesora nos a lora manga y nos a bay busca financiamento, y awe mi por informa bo cu nos a haya institutonan interesa si Hulanda no kier presta nos! Cu e financiamento aki, nos ta cubri nos debenan di e lunanan september y oktober, pues salarionan di sector publico, subsidio di salario di sector priva, FASE, sosten na empresanan chikito y mediano. Y mas importante: gastonan di cuido di salud, pa por paga AZV, Boticanan, dokternan, y pa cubri e gasto creciente di Covid crisis”, Premier Wever-Croes a duna di conoce. Segun e Premier esaki ta un bon noticia, pasobra e ta mustra cu poco poco pero sigur, e confiansa den Aruba riba mercado financiero, ta bolbiendo.

SIGUI NA MESA DI NEGOSACION CU HULANDA

Aruba ta keda na mesa cu Hulanda pasobra e fiansa na 0%-interes ta mas favorable cu tin, pero e condicionnan mester ta condicionnan cu ta funcciona na Aruba, pasobra sino e propio condicionnan lo hinca Aruba den problema serio dentro di poco. Den e condicionnan tin un cantidad di deadline cu mester wordo cumpli riba termino corto, cu mirando e capacidad cu tin na Aruba, y mirando e crisis cu Aruba ta combatiendo pa scapa bida di hende, lo no por cumpli cu tur e deadline nan ey.

“Nos kier reforma na nos pais, nos no tin problema cu supervision ni tampoco cu mas control. Pero e mester ta na un forma cu nos pais por traha cu ne. Si Hulanda compronde e situacion real cu nos ta aden, y si Hulanda ta dispuesto na negocia na un forma husto, nos por yega na un bon deal pa Aruba. Pero awor, esey no ta e caso, y danki Dios, nos a logra un otro alternativa”, Premier a duna di conoce.

Premier a informa Parlamento di Aruba y gremionan comercial, sindical, y lidernan politico diahuebs mes, y ta di opinion cu asina e incertidumbre y e ansha cu tabata tin den comunidad, por pasa y trankilidad por bolbe. Gobierno tin e fondonan pa sigui cumpli cu su pagonan, y pa cumpli cu e sosten na sector priva. Pues sector publico por ta trankil y sector priva por ta trankil.

REFORMA

“Mes momento nos si ta cuminsa ehecuta nos plan di reforma, e masterplan “Reposicionando rumbo di nos pais”, cu a wordo traha pa 250 profesional local, pasobra nos no por warda mas. Nos a apunta un comision di implementacion y nan lo cuminsa mesora cu e 5 aceleradornan, cu ta: eliminacion di burocracia y red tape, revision di leynan laboral, reforma di nos sistema di impuesto pa uno mas husto, digitalisacion di procesonan den gobierno y ampliacion di nos capacidad di traha y cambia ley. Una bes nos atende cu e aceleradornan aki, e demas reformanan lo bay mucho mas lihe, y nos lo logra nos meta mas lihe. Esaki ta e plan traha pa NOS hendenan. Y si Hulanda kier yuda nos den esaki, nan ta mas cu bon bini pa yuda nos, pero e ta NOS plan y NOS ta ehecute, y sino, nos lo busca otro fondonan pa financia reconstruccion di nos pais. Pasobra e pais aki ta di nos, y ta nos mester saca e pais padilanti. Tur esnan cu kier yuda nos, ta bon bini. Pero esnan cu kier kibra nos, mester keda leu. Pasobra nos tin un meta: ARUBA MESTER PROGRESA”, Premier Evelyn Wever-Croes a finalisa bisando.

Comments

comments