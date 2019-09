Premier Evelyn Wever-Croes satisfecho cu Aruba no a haya un KB

Premier Evelyn Wever-Croes: “Maske cu esaki no kiermen cu tur problema ta soluciona, mi ta hopi satisfecho cu nos no a haya un KB, y cu nos a haya mas tempo y espacio. Ami no sa nada di un deadline di 18 di october, mi a tende esey den prensa, pero mi mes no a haya nada oficial di Hulanda riba esey y esey no a wordo palabra tampoco den Rijks Ministerraad. Pues mi no ta tuma algo asina na serio tampoco.

Dia Hulanda cuminsa comunica cu Aruba via cierto prensa, nos ta hopi leew for di cas.

Awe ta un dia grandi pa Aruba, pasobra en bes di a haya e KB cu nos oponentenan a desea pa Aruba haya, nos a haya tempo y espacio mustrando asina cu poco poco pero sigur tin mas confiansa den Aruba.

Pa nos esaki ta un empuhe pa sigui cu nos compromiso pa cumpli cu e protocol y asina saca Aruba for di problemanan serio financiero y pa Aruba haya su propio organo independiente di supervision. Danki na tur cu a hasi posibel cu nos ta asina leew. Union ta nos forsa”.

