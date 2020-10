Premier Evelyn Wever-Croes relaciona cu retiro di sra. Lopez-Tromp

Den un conferencia di prensa extraordinario diabierna ultimo, Premier Evelyn Wever-Croes a reacciona riba e retiro di sra. Marisol Lopez-Tromp como minister, cu tabata basa riba varios motibo. Premier a enfatisa cu ta duel e cu cosnan a bay asina, pero no tabata tin otro forma.

UNIDAD DEN GOBERNACION

Pa un gobierno por funciona, ta wordo exigi di tur minister cu tin unidad den maneho y den gobernacion. Esaki kiermen cu ora Conseho di Minister tuma un decision, tur minister ta atene nan mes na dje. “No ta ami a inventa e regla aki, e tabata exisiti semper y den tur pais, y sra. Lopez-Tromp conoce e regla aki miho cu mi, y toch e no a tene su mes na dje”, Premier Wever-Croes a referi por ehempel ora sra. Lopez-Tromp a cuestiona y sembra duda den decisionnan tuma, di cual e tambe tabata parti.

SEGUN CONSTITUCION SRA. LOPEZ-TROMP MESTER A TUMA SU RETIRO

Premier a sigui bisando cu el’a cera un acuerdo di coalicion cu partidonan MEP POR y RED, pero desde algun tempo ta parse cu ta acuerdo entre 4 partido: MEP POR RED y Marisol Lopez-Tromp, un minister independiente, sin partido, y cu no tabata tene cuenta cu vision di Gabinete Wever-Croes, cu ta e base di e coalicion.

Ademas, sra. Lopez-Tromp a perde e sosten di su fraccion y esey den cualkier pais ta motibo pa e minister retira.

“Democracia ta funciona asina. Esaki no ta ami a inventa y sra. Lopez-Tromp, pues e conoce e reglanan aki hopi bon”.

SRA. LOPEZ-TROMP A MANIOBRA SU MES DEN UN POSICION DIFICIL

Cu su presentacion den Parlamento, den cual el’a ataca y cuestiona Parlamento sin ta necesario, el’a maniobra su mes den un posicion dificil. E fraccion mas grandi di coalicion pa e motibo ey tambe a retira confiansa den e minister. Esaki ta crea un problema pa henter Gobierno, pasobra si sra. Lopez-Tromp lo a keda como minister, tur hende sa adelanta cu e dos fraccionnan MEP y POR lo no duna sosten den ningun proyecto di ley di sra. Lopez-Tromp, y leynan conhunto, manera presupuesto supletorio cu mester wordo trata pronto, tampoco lo haya sosten. Esey kiermen cu bo no por goberna.

“No ta ami a hinke den e situacion ey, ta su mes a hinca su mes den e situacion dificil ey, y el’a lastra henter nos gabinete cu ne”.

SRA. LOPEZ-TROMP A KEDA SIN SHOW UP NA REUNION DESPUES DI 3 INVITACION

“Ami kier a papia cu sra. Lopez-Tromp pa mi compronde kico a cambia, y con e ta pensa di soluciona e impase cu e mes a crea, y cu atrobe ami mester busca un solucion p’e, mescos cu na juli. Lamentablemente e no a show up, apesar cu el’a confirma cu e lo tey. Kico ami mester haci e ora? Nos pais ta den crisis y mi responsabilidad ta cu nos pais. Ta obvio cu sra. Lopez-Tromp a crea un problema pa su mes y pa henter Gabinete y ta obvio tambe cu e no tabata tin interes pa soluciona e problema. No a keda nos nada otro cu encamina e proceso pa su retiro”, Premier a indica.

Segun Premier Wever-Croes, Sra. Lopez-Tromp a haya suficiente oportunidad pa atende cu e asunto aki, y no a haci’e. Es mas, el’a nenga di reuni cu Premier cu a purba diferente biaha, sin duna motibo. Berdad e ora no ta keda nada otro cu retiro.

PROCESO DI RETIRO A BASE DI CONSTITUCION, LEGAL Y DEMOCRATICO

E proceso democratico y constitucional a wordo encamina: Gobierno a tuma un decision y propone e retiro na Gobernador. Gobernador a pidi Parlamento su huicio, y Parlamento den un reunion di Comision Central, cu ta e luga caminda Parlamento ta duna ‘huicio’, a aproba e retiro cu su mayoria, sin ningun voto en contra. Y despues Gobernador y Premier a firma e decreto, cu pues ta uno legal y democratico.

Finalmente Premier a gradici sra. Lopez-Tromp pa e lunanan cu el’a sirbi como Minister y a informa cu por lo pronto Gabinete Wever-Croes ta continua cu 7 minister, y e mes a keda encarga cu e cartera di Infrastructura. El’a duna di conce cu e lo aplica e mesun transparencia y reglanan di bon gobernacion cu e ta haciendo den su ministerio pa 3 aña caba, y tur investigacion lo continua, y si mester, investigacion nobo lo cuminsa. Aruba mester di trankilidad awor, y el’a asegura comunidad cu por ta trankil.

