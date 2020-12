Premier Evelyn Wever-Croes: Rda ta firma letter of intent cu consorcio Quanten y Eagle lng

Siman pasa a anuncia e Request Expression of Interest pa e refineria y otro actividadnan na San Nicolas. Pa cual actualmente tin dos compania cu ta pasa pa e ultimo fase, esta e fase di negociacion. E consorcio Quanten a entrega un oferta pa reapertura di e refineria y e compania Eagle a entrega un oferta pa bay traha cu LNG pa asina por haci e refineria hopi mas factibel.

Firmamento LOI

E dos companianan aki a wordo scogi pa un comision totalmente independiente, cu ta consisti di expertonan local y internacional riba e tereno di crudo/ refineria. Tambe un abogado local pa atende e aspectonan legal, un persona cu ta traha na departamento di asuntonan economico pa trata e impacto economico y un ingeniero cu ta trata e tema di medio ambiente.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes a splica cu conhuntamente cu e comision aki, a presenta e dos proposicionnan na Parlamento siman pasa. Awor ta asina leu cu diamars 15 di december 2020 lo tin firmamento di Letter of Intent (LOI) entre Refineria di Aruba (RdA) y e consorcio Quanten y e compania di Eagle LNG. Pa cual prensa en general lo ta invita.

Ta extende invitacion na tur prensa pa ta presente y pa henter Aruba sigui e conferencia di prensa den cual ta bay firma e LOI. Ambos compania ta bay ta presente tambe pa contesta tur pregunta cu prensa por tin y asina trece claridad riba e situacion aki.

Comentario, cuestionamento y critica

Durante e fin di siman, a bin diferente critica y cuestionamento di oponentenan. Pa cual Premier Wever-Croes ta di opinion cu ta bon pasobra pa hopi tempo no tabatin cuestionamento of critica riba e tema di refineria.

Prome Minister: “Desde cu mi tabata den oposicion y vooral na 2016 ora cu nos a trata e contract cu Citgo, demasiado hende tabata trankil y no tabata interesa pa sa kico tin den e contract ey. Nos tabata masha poco hende cu tabata critico y ta contento pa mira cu awo tin mas hende critico pasraob esey kiermen cu tin mas hende alerta y esey ta pone cu ta cos bon so por sali for di dje.”

Pa locual ta trata e Parlamentarionan cu ta cuestiona y bisa di no ta kere cu esaki ta algo realistico, Prome Minister ta puntra compara cu kico? Si ta compara cu Citgo, of compara cu nada? Pasobra na e momentonan aki Aruba tin nada. Y ora cu tabatin Citgo cu tampoco tabata algo. P’esey desde cu a drenta den Gobierno, e mision tabata pa sali for di e contract cu Citgo cual a logra e aña aki. Pa porfin sali for di e situacion caminda cu Citgo tabatin nos pilar economico rehen.

Awor ta bay cuminsa cu etapa nobo, tin companianan interesa y tin dos cu ta drenta e fase di negociacion cu nan. Prome Minister a expresa tambe di ta cauteloso pero optimista pa motibo cu ta awor ta bay negocia y pues ainda no ta na unda cu kier ta ainda. Sinembargo ta sumamente contento cu ta na e punto aki como cu na cierto momento no por a yega ni na e punto aki.

Pa conclui Prome Minister Wever-Croes ta invita tur hende cu kier mas informacion pa sintonisa e conferencia di prensa cu lo wordo transmiti live diamars 15 di december for di 4or di atardi te cu 5or di atardi.

