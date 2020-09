Premier Evelyn Wever-Croes: Pa gabinete Wever Croes integridad ta prioridad

Integridad pa Gabinete Wever-Croes ta prioridad den gobernacion. Desde tempran den gobernacion aki, a cuminsa traha riba e tema aki cu pa hopi aña no a haya atencion. Un caminda, segun Prome Minister Evelyn Wever-Croes, largo y nada facil pero sinembargo Gabinete Wever-Croes ta logrando metanan pa combati corupcion. Den esaki, Banco Central, siendo un partner di Gobierno den e lucha contra corupcion, tambe ta hunga un rol hopi importante. Desde 2018, Banco Central a cuminsa haci encuestanan di corupcion cu ta yuda Gobierno den combatimento di e iregularidadnan aki.

E encuestanan di 2018 a mustra cu residentenan tabata di opinion cu e problema di corupcion ta hopi comun y cu e ta creciente. Importante pa señala ta cu residentenan tawata cla pa lucha contra corupcion. E encuesta a mustra cu politiconan ta wordo mira como esunnan mas corupto y cu Gobierno no a haci suficiente ainda pa combati corupcion.

Banco Central recientemente a haci un encuesta pa 2019 tambe. E resultadonan tabata mas o menos mesun cos, cu un punto importante di diferencia: esnan encuesta no conoce hopi hende cu a yega di paga soborno, of si tawata tin soborno mes, e grado di soborno ta menos cu den otor paisnan.

Den e ultimo encuesta a bin padilanti cu ciudadanonan kier pa bin cu reglanan pa minister y parlamentarionan, esaki tambe ta algo cu Gobierno ta trahando riba dje. Bon cu a resalta ta cu ciudadanonan ta realisa cu nan tambe por haci un diferencia door di NO participa na sobrono y raporta esaki na instancianan official.

“Mi ta poco decepciona pasobra mi a pensa cu talves hendenan por a cuminsa mira mas diferencia, pero mi mester realisa cu e lucha contra corpucion nos no ta logra den apenas 3 aña. Manera mi a bisa, pa e clairdad y luz di integridad vence, ainda tin mas scuridad pa destapa y lo tuma un tempo, pero nos ta sacando tur e scuridad di corupcion si pa combati corupcion. Nos a cuminsa cu ne si y p’esey e encuestanan di Banco Central aña pasa y e aña aki ta un bon herment pa nos midi unda nos ta bayendo. Pa mi e transparencia ta importante y e hecho cu tur ta papia di dje, ta investiga, ta opina. E ta dunami speransa.

Desde prome dia den gobernacion nos ta topa cu cosnan straño y nos ta actua mesora riba nan. Nos ta stop cos straño, haci investigacionnan nos mes y of via Ministerio Publico. Mi ta considera nos programa ambicioso di integridad manera un faro, un lighthouse. Un faro cu ta un luz cu ta avisa bo, duna bo un señal ora cosnan ta bay malo, pa preveni cu bo ta haya bo den problema. Esey nos programa di integridad ta den esencia: pa preveni hendenan cay den tentacion. Y si nan cay den tentacion, e luz ta bolbe pa luza tur e scuridad di corupcion.

Di aki mi ta pidi tur ciudadano di nos pais: no envolve bo den nada cu tin di haber cu corupcion. Cuanto aña caba nos ta scucha di corupcion cu tereno? Tin investigacion riba tur e ministernan di e cartera ey, desde sigur ultimo 15 aña. Ex minister Otmar Oduber, caso Flamingo, ex minister Benny Sevinger, caso Avestrus y hasta Minister Marisol Lopez-Tromp tempo e tabata Minister pa MEP, door di WODC. Mi kier segura tur hende, nos ta investiga tur e cosnan cu no ta bon y nos autoridadnan ta baha cu man duro den e casonan aki. Si bo aplica pa un vergunning, of un tereno, NO paga placa bou mesa, pasobra bo ta mes culpable cu e funcionario cu ta pidi bo e placa. Denuncia actonan coruptivo mesora. Hunto nos lo logra combati corupcion”, Prome Minister a enfatisa.

