Premier Evelyn Wever-Croes: Nos tin e cifranan bou di control pero nos mester sigui cuida

Durante conferencia di prensa di Gobierno di Aruba dialuna mainta, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna un resumen cortico tocante e ultimo desaroyonan di Covid-19 na Aruba.

Prome Minister a menciona e desaroyo positivo di e cifranan activo di Covid. Te cu awe 16 di november, Aruba tin 89 caso activo. Dos luna pasa exacto, september 16, Aruba a yega su piek di 1640 caso activo. Aruba tin aworaki un averahe di 9 caso pa dia. Esaki ta un cantidad cu nos por maneha pero keto bay ta mustra cu e virus tey y ta activo pasobra 9 caso pa dia ta hendenan cu por afecta otronan. Nos positivity rate cu ta e percentahe di cuanto ta test positivo di tur e testnan riba un dia ta 9% pa loke ta nos lokaalnan.

“Tin 10 persona den Hospital di cual 3 ta den ICU y nos ta desea nan pronto recuperacion y cu pronto nan por ta na cas cu nan famianan. Esakinan ta loke ta bayendo bon. Nos tin e cifranan bou di control pero nos metser sigui cuida y no lubida cu 44 persona a fayece pa motibo di Covid. Di aki tambe palabranan di forsa na tur e famia cu a perde un ser keri pa motibo di Covid. Ban sigui cuida pa asina nos por limita e casonan di fayecido evitando asina mas famia pasa den e dolor cu e 44 famianan aki a pasa”, Prome Minister a duna di conoce.

Prome Minister a gradici tambe e frontliners cu ta percura pa e salud di nos comunicad y esnan cu ta percura pa orden publico, kendenan ta eyfo coriendo riesgo constantemente.

“Nan ta haci’e cu determinacion, curashi y amor pa nan trabou. Den nomber di gobierno di Aruba hopi danki pa esaki”.

Prome Minister a expresa su deseo pa e pueblo di Aruba yega fin di aña cu menos caso activo pa asina por celebra fin di aña den ambiente familiar, den e calor di e temporada manera nos ta custumbra, aunke no manera antes caminda tin famia y amistadnan ta aglomera, pero si mas tanto posibel cu nos tradicionnan. Pero pa logra esaki tur hende mester sigui cu e disciplina.

“No ta e pais mas poderoso y rico ta vence e coronavirus sino e pais mas disciplina. Kinan nos a demostra cu nos por. Porfabor ban sigui cuida, tene nos mes na e reglanan. Laba man frecuentemente of uza hand sanitizer, tene distancia di otro hende, no duna man, no brasa, no parti sunchi. Tene e distancia, bisti e tapaboca en todo caso unda ta obligatorio cu ta mas tanto lugarnan paden. Si bo tin sintoma, yama bo dokter di cas y laga e guia bo”, Prome Minister a termina enfatisando.

Comments

comments