Premier Evelyn Wever-Croes: Nos no mester romantisa e ‘deal’ cu Hulanda

Premier Evelyn Wever-Croes den conferencia di prensa semanal, a enfatisa cu no mester romantisa e ‘deal’ cu Hulanda. Premier a indica cu el’a tuma nota cu varios comerciante tin un ansha pa Aruba firma cu Hulanda, pero ta parse cu nan no ta consciente kico mester wordo firma.

“Si ta asina nan ta maneha nan negoshi, nan lo no ta hopi exitoso, pasobra den negoshi tampoco bo ta yega y firma ‘bij het kruisje’. Ami ta un hende responsabel, mi a traha den sector publico y den sector priva, y ami no ta djis firma sin pensa riba e consecuencianan. Si mi sa cu firma un acuerdo awe, ta causa problema dentro di poco, mi ta atende cu e problemanan ey prome cu firma. Esey ta e forma responsabel pa maneha. Pues no pidi di mi pa firma ‘blindelings bij het kruisje’, pasobra si ta esey nan kier, nan mester a scoge un otro Prome Minister. Nos ta den negosacion y si nos mester firma mes, por lo menos nos mester purba tin un bon deal prome cu firma”, Premier Wever-Croes a duna di conoce.

ROMANTISA HULANDA

Premier Wever-Croes a referi tambe na e hecho cu tin algun hende cu ta pensa cu si nos firma, mesora tur problema di Aruba ta soluciona.

“Esey ta un pensamento ekiboca. Ta e mesun Hulanda, cu algun hende ta romantisa, kier pa nos corta 35 miyon florin den cuido di salud. Ta e mesun Hulanda kier pa nos corta den salario di specialista. Ta e mesun Hulanda kier pa cuminsa elimina ‘loon subsidie’, ta nos ta purba wanta esaki pasobra nos sa cuanto comerciante y trahado ta depende di e ‘loon subsidie’. Ta e mesun Hulanda kier un entidad cu ta dicidi su mes, cual inversionistanan por bin Aruba y kico nan ta bin haci na Aruba y kico tur nan por cumpra na Aruba, pero nos ta purba trece un balance den esaki pa protehe nos comerciantenan local y nos ciudadanonan mes. Ta e mesun Hulanda aki ta bin cu condicionnan draconico, cu di adelanta nan sa cu Aruba no por cumpli cu nan, Premier Wever-Croes a duna di conoce.

E mandatario principal a afirma cu Gobierno Aruba ta sigui negocia cu Hulanda na bienestar di nos pueblo pa yega na algo aceptabel tanto pa Aruba como pa Hulanda.

“Mi ta kere cu ora cada ciudadano di nos pais pone tur esaki den balansa, nan ta realisa cu berdad ta miho pa Gobierno di Aruba sigui negocia cu Hulanda y purba yega na algo cu ta aceptable pa tur partido. E retonan cu nos pais ta enfrenta, ta nos mes mester surpasa nan. Nos no mester pretende cu otro ta bin soluciona nos problemanan pa nos. Talves nan por yuda nos, pero nos mester soluciona nos problemanan. Pues ban keda cabes frieu, y no ban romantisa e ayudo di Hulanda. Ta parse cu Hulanda no ta interesa den yuda nos cu e sosten di likides cu nos mester pa sobrebibi, pa por hala rosea. Hulanda ta parse mas interesa den reforma y cambionan prome cu yuda nos cu e rosea. Awor Aruba ta manera un patient cu a yega hospital sin por respira. Prome cos cu nos mester, ta oxigeno pa por respira. Pero loke Hulanda ta parse di kier ta pa nos reforma y despues por haya oxigeno”, Premier Wever-Croes a expresa.

TA SIGUI NEGOCIA

Premier Wever-Croes a duna ci conoce cu awor cu Gobierno di Aruba a haya poco rosea financiero atrobe, por sigui negocia. Premier Evelyn Wever-Croes ta spera di por yega na un deal cu ta husto pa Aruba. Mientras tanto Premier y su team a lora manga y cuminsa traha caba riba reformanan cu tin mester.

“Pasobra nos no por keda warda riba Hulanda mas. Nos mes tin hendenan y potencial cu por yuda nos pa cuminsa cu e trabou aki, y tur cu kier yuda, ta bon bini”, Premier Wever-Croes a enfatisa un biaha mas.

