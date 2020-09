Premier Evelyn Wever-Croes: Gobierno ta tuma tempo pa por negocia e miho deal cu ta posibel pa Aruba

Dialuna mainta durante Conferencia di Prensa semanal di Gobierno di Aruba, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna un update riba e negociacionnan cu Hulanda. Manera ta conoci pa motibo di Covid Aruba ta den un situacion hopi dificil na unda cu a cera fronteranan na maart cortando asina den e ader principal di nos economia cu ta turismo. Despues di a controla Covid y a yega na cero caso, a habri frontera bek pa cuminsa reactiva nos economia bek y na juli a drenta 12 mil turista, na augustus a drenta 17 mil turista. Esaki logicamente no por wordo compara cu loke Aruba ta custumbra di haña. Esaki sigur kiermeen cu entradanan di Gobierno ta kedando atras, e gastonan a wordo baha hopi pero ainda nan ta mas halto cu e entradanan.

Prome Minister a duna di conoce cu na e momento aki Gobierno ta den negociacion ainda cu Hulanda. Hulanda a propone algun cambio cu lo wordo discuti den e proximo dianan.

“Tin espacio ainda y p’esey mi kier pidi comunidad di Aruba pa keda trankil y duna Gobierno e espacio pa por negocia e miho deal cu ta posibel pa Aruba. Nos no por pensa riba awor so, nos no por core bisa si y tuma e placa sin pensa kico ta e consecuencianan pa mañan”, Prome Minister a enfatisa.

Prome Minister a duna di conoce cu e ta sigur cu Aruba no por bay cumpli cu algun condicion cu Hulanda ta pidi riba termino hopi cortico por lo tanto ta necesario pa tuma tempo pa splica Hulanda cu esey no por keda riba mesa.

“Pasobra ta tanto bal bo ta yuda mi awor y aki dos luna bo ta bin cu medidanan mas fuerte of tur e condicionnan cu bo ta pone den e ‘lands pakket’ cu aki dos luna mi mester cumpli cu nan”, Prome Minister a duna di conoce.

Prome Minister a indica cu tin condicionnan cu ta pone cu lo mester bay pone 100 pa 200 hende extra traha den Gobierno cual no por haci pasobra tin cu baha e gastonan di Gobierno.

Prome Minister a splica cu e negociacionnan ta complica y Gobierno ta buscando un balance den e negociacion y den e condicionnan y busca un balance den e bienestar di e ciudadano di pais Aruba cual ta e meta mas importante den e negociacionnan aki. E mandatario a agrega cu Aruba tin espacio financiero ainda pa purba na yega na e miho pakete di condicion cu ta posibel.

“Mi ta nota cu den comunidad tin antagonismo y insulto riba e tema aki. Na e momentonan aki nos mester di paz y trankilidad pa atende cu tur e retonan cu nos ta enfrentando como Gobierno. Mi kier pidi tur esnan cu ta pone insistencia riba Gobierno di firma awor sin sa kico tin riba mesa, pa por fabor no ban romantisa e deal aki cu Hulanda. No kere cu si mañan mi firma tur problema di Aruba ta soluciona pasobra esey no ta e caso. Na momento cu nos firma ta hopi condicionnan cu ta bay hopi leu ta aplicabel riba Aruba”, Prome Minister a duna di conoce.

Prome Minister ta recorda cu Hulanda mes ta esun cu a impone riba Aruba mei mei di e crisis aki pa corta 35 miyon di cuido medico (AZV). Kico ta e consecuencia awor di esaki? Dokternan, boticanan, specialistanan ta protesta.

“Pues no laga nos romantisa e propuesta aki. Nos ta bezig ta deal cu Hulanda y nan no tin e sentimneto cu ta biba akinan na Aruba. Nan no ta compronde e embargadura cu nos ta aden pasobra asina hamas Hulanda lo a impone pa corta den cuido medico. Corsou nan no a impone pa corta den cuido medico, St Maarten tampoco y Hulanda mes no ta corta den cuido medico. Es mas Hulanda ta bay paga su empleadonan den cuido medico mas placa”.

Gabinete Wever-Croes ta pone tur cos den balansa. Como Gobierno nos a demostra e ultimo 3 añanan aki cu nos ta un Gobierno serio, responsabel y nos ta pone e ser humano na prome luga. Esaki ta loke nos ta haciendo aworaki tambe. Duna nos e credibilidad y espacio pa haci esaki den tur trankilidad”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a termina bisando.

