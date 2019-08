Premier Evelyn Wever-Croes: E aña aki a biaha pa trabou un total di 8 biaha y 18 dia di trabou

Como Prome Minister di nos pais, Premier Evelyn Wever-Croes ta wordo invita pa hopi pais pa reunionnan, pa negocia como tambe pa conferencianan necesario pa bienestar y bon marcha di maneho den gobernacion. Tur biahe cu Premier Wever-Croes ta haci, ta necesario den su trabou. Sinembargo no ta tur invitacion Premier Wever-Croes ta acepta. Esakinan ta mas tanto e invitacionnan pa reunionnan cu por wordo haci via technologia moderno cu Premier, esta conferencia di video, na unda no ta rekeri presencia fisico di e mandatario principal di nos pais.

“Esnan cu conoce mi sa cu mi no ta gusta biaha pa trabou y bay laga mi famia y mi cas. Mi ta haci’e solamente ora ta realmente necesario. Y asina mes, mi ta biaha e minimo cantidad di dia cu solamente echt tin mester. E ta hopi mas cansancio pero mi ta menos tempo leu di mi famia y di mi cas”, Premier Wever-Croes a enfatisa.

Premier Wever-Croes ta enfatisa cu semper e ta biaha cu delegacion mas chikito posibel. E no ta biaha cu fotografo na biahenan leu ni largo. Si a hiba su fotografo Corsou un biaha y Sint Maarten un biaha y ambos biaha tawata biahenan di trabou cortico di un y dos dia y menos costoso. E bon relacion cu Gobierno di Gabinete Wever-Croes ta crea den exterior, ta duna e posibilidad di uza fotografonan y prensa di e pais cu ta bishita.

Pues aki bo ta wak un diferencia grandi entre ex Prome Minister Eman y nos Prome Minister actual. E ex Prome Minister tabata biaha cu delegacion grandi, yen di fotografo y camera.

Un otro diferencia grandi ta cu den e prome 2 aña di gobernacion Eman a bay Hulanda 17 biaha cu su delagacion grandi, y Premier Evelyn Wever-Croes a bay Hulanda solamente 3 biaha den 2 aña.

Cada biahe di Premier Wever-Croes ta den cuadro di e relacion cu partnernan strategico di Gobierno di Aruba, Merca y Hulanda. Gobierno a cera un bon relacion cu IMF, cu ta e motibo di biahenan pa Washington, y esaki a resulta den un bon evaluacion di parti di IMF.

Gobierno tin un relacion estrecho cu UNDP di Nacionan Uni, cu tambe ta resultado di e biahenan pa New York. Tambe Gobierno ta mantene un relacion hopi estrecho entre e Prome Ministernan di Aruba, Sint Maarten y Corsou, cu tambe ta motibo pa biahenan.

Ademas, e crisis di Venezuela y e problema di nos refineria, tambe a exigi y ta sigui exigi hopi energia y biahenan pa negocia.

“Ami ta masha transparente y responsabel den mi biahenan. Mi ta anuncia nan adelanta, mi ta raporta di nan durante e biahenan y ora mi bolbe mi ta duna relato den prensa. Fin di aña pasa den Parlamento mi a duna cuenta di e biahenan di 2018 y e aña aki lo mi duna cuenta na Parlamento di e biahenan di 2019, manera ta costumber y manera mester ta”, Premier Wever-Croes a indica.

Premier Wever-Croes, e aña aki a biaha un total di 8 biaha pa 18 dia di trabou. Acerca mester bin e oranan y tin biaha dianan di biahe. Tur esaki ta den tur buki documenta.

“Gabinete Wever-Croes ta consisti di 8 minister, un menos cu e gobierno anterior, y e 8 ministernan aki ta costa 20 miyon florin MENOS cu e 9 ministernan di gobierno anterior. Nos ta tuma finansas publico hopi na serio y solamente ta haci e gastonan necesario.

Mi ta haci un apelacion na henter comunidad pa no cay pa e mentiranan di nos oponentenan. E desastre financiero cu nan a causa ta enormemente grandi y ta tumando hopi tempo y energia pa nos sali di e crisis aki. Pero mi ta convenci cu den union nos lo logra”, Premier Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.

