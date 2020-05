Premier Evelyn Wever Croes: Cortamento di salario ta Tot Nadere Orde pa henter sector publico

Den ultimo dianan tin un discusion riba e cortamento di salario den sector publico di 12.6% pa trahadonan y 25% pa minister y parlamentarionan. Gobierno durante deliberacionnan cu sindicato desde maart y april a presenta un cortamento te cu 31 december 2020.

Sindicatonan no a acepta esaki y a entrega un keho na Hulanda. E contesta di Hulanda a bin den un carta den cual ta papia di “tot nadere orde” en bes di 31 december 2020.

No tin un diferencia grandi entre e dosnan pasobra realmente ningun hende no sa ki dia e crisis ta pasa. E por ta prome cu 31 december pero e por ta despues tambe y den e caso ey lo mester hala e fecha pa un fecha mas despues anyway. Solamente un Gobierno cu un bola di cristal por anticipa cu exactitud e final di e crisis aki.

Gobierno di Aruba mester a acepta e condicion pa asina por haya e sosten di likides necesario pa paga su gastonan, pasobra e realidad ta cu entradanan di Gobierno a baha cu 80% y no ta cubri e gastonan mas.

“Y nos ta hopi satisfecho cu nos a logra haya e placa y por a paga salario di ambtenaar. No tabata tin tempo di perde sino no por a paga salario di ambtenaar e siman aki”, Premier Wever-Croes a duna di conoce.

E fecha posponi nobo “tot nadere orde” ta conta pa tur hende den sector publico. Ministernan, Empleadonan di gobierno, di fundacionnan subsidia, di empresanan estatal.

“Pa Parlamento nos no por papia, pasobra Parlamento ta autonomo den e decision aki. Parlamento a pasa un ley pa corta nan salario cu 25% te 31 december 2020 prome cu Hulanda a pone e condicion “tot nadere orde”. Ta logico cu den e ley nan no por a tene cuenta cu ne. Pero mi ta sigur cu Parlamento lo duna sosten na esaki pa asina ta solidario cu pueblo”.

Gobierno ta mas preocupa cu e condicion cu mester corta 5 miyon florin den AZV hustamente memey di e crisis di salud. Pero mirando e necesidad di 113.3 miyon florin pa paga salario di sector publico y salario y sosten financiero di 35 mil hende di sector priva e luna aki, ta logico cu a acepta e fiansa di 113.3 miyon y acepta pa corta 5 miyon florin. Awor tin estudionan ta wordo haci pa yega na e forma con lo por corta e suma aki sin causa daño na calidad di cuido di salud.

Premier Evelyn Wever-Croes a indica na sindicatonan cu tene cuenta cu wowo di henter Aruba y henter Reino ta riba nan. Nos mester ta mas empatico cu e 35 mil

Persona cu a perde entre 40% y 100% di nan entrada. Locual Premier ta haya bunita ta cu e mayoria di nos comunidad ta realisa cu esaki ta tempo pa mustra solidarismo y no egoismo.

