Premier Evelyn Wever-Croes: Aruba lo bin cu votacion digital solamente si e ta safe

Recientemente Parlamentario di AVP Arthur Dowers a cuestiona decision di 6 luna pasa di Gobierno pa Aruba pa bay over na votacion digital ya pa e siguiente eleccion. Gobierno a anuncia esaki na augustus aña pasa. Mes momento Gobierno a informa Parlamento y a invita Parlamento pa duna su pensamento riba esaki. Sinembargo oposicion a keda 6 luna keto y awor kier bruha tera y sembra panico.

“Piensa el ladron que todos son de su condicion”, ta un dicho na spaño cu ta pas net bon pa Parlamento Dowers cu su bruhamento di tera atrobe.

Riba esaki Premier Evelyn Wever-Croes a reacciona breve y a bisa cu e ta bay pidi expertonan pa duna mas informacion riba e tema, pasobra e mes no ta envolvi den esaki. E ta den man di expertonan cu ta traha na forma transparente y integro.

Premier a recorda si cu e decision pa bay over na votacion digital ta pa garantisa transparencia y pa evita cualkier tipo di fraude, pues si tin un duda den e sistema, e no lo bay door.

Tambe Premier a recorda tur hende cu locual a conduci na e proposicion aki ta hustamente e metemento politico pa partido AVP den eleccion 2017. Tempo cu Dowers tabata Minister, e tabata menasa autoridadnan electoral cu e lo prohibi Polis mantene orden si nan no haci locual partido AVP kier.

Tambe ta importante pa recorda tur hende cu partido AVP a haci maluo di informacion priva di ambtenaar pa manda carta politico di e partido, violando asina un cantidad di ley. Esaki y mas ta expone den un rapport cu Premier a entrega na Parlamento na augustus di aña pasa, informando Parlamento di e cambionan proponi.

“Nos lo no bay over na ningun sistema cu por duna espacio pa fraude, ni hacking. Pero nos lo no sigui cu e sistema tampoco cu partido AVP a abusa y maluza durante cu nan tabata den Gobierno. Pueblo di Aruba merece un procedura electoral transparente y integro y nos lo brinda pueblo esey, sea ta digital of manual of un combinacion di ambos”, Premier Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.

