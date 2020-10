Premier Evelyn Wever-Croes: Aruba combatiendo covid exitosamente un biaha mas

Durante un discurso nacional diadomingo anochi Premier Evelyn Wever-Croes a elabora riba e desaroyo di Covid-19 na Aruba. Na comienso di september Aruba tabata tin 1237 caso activo, dia 16 di September el a piek te na 1630, y dia 31 di september tabata 677 caso activo. Awor e cantidad di casonan activo ta bou di 500.

STRATEGIA DI CRISIS TEAM ARUBA

A bin cu mas medida, medidanan mas specifico y mas estricto. Por ehempel a hala e orario di toque de queda pa mas trempan, 10.00 pm y a pone uzo obligatorio di tapaboca den tur establecimento y oficina. No ta tur medida tabata facil, especialmente no riba nivel individual pa tur negoshi, y hasta tabata tin protesta di algun doño di restaurant, pero por mira awor cu e medidanan tabata necesario den interes general. Y awe por mira e resultadonan positivo, cu e cantidad di caso activo a baha di 1600 pa menos di 500 den apenas dos pa tres siman. Esey ta pone tambe cu awor Crisis Team ta reevaluando si e medidanan aki mester keda manera cu nan ta, of si por flexibilisa, y con por flexibilisa.

Tambe Crisis Team a intensiva e controlnan di cuarentena y isolacion. A pidi tur hefe di departamento den gobierno pa yuda y asigna algun empleado publico y algun auto di servicio pa e taskforce di cuarentena y isolacion wordo amplia sin mester busca personal pafo di gobierno y sin mester lease mas auto. Pues pa mantene e gastonan abou. Esnan den isolacion y cuarentena ta haya mas control, y mas atencion individual, y esaki tambe a contribui na e desaroyo positive cu e cantidad di caso activo a baha di 1600 pa menos di 500 den e ultimo simannan.

GRADICIMENTO

“Tur esaki un biaha mas no tabata posibel sin e cooperacion y disciplina di nos comunidad. Tin algun hende cu no ta realisa e seriedad di e crisis aki, pero e gran gran mayoria di nos ciudadanonan si ta realisa esaki, y pa esaki mi kier gradici tur esnan cu ta demostra disciplina. No ta e pais mas poderoso of rico ta esun cu lo vence e Corona virus, pero e pais mas disciplina. Ban sigui e tempo nos dilanti demostra e disciplina pa por combati e plamamento”, Premier Evelyn Wever-Croes a expresa.

