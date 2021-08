Premier Evelyn Wever – Croes a haya sa mas di dos obra literario di Earny Lasten

Den fin di siman Prome Minister Evelyn Wever – Croes a presencia e presentacion di dos buki di sr. Earney Lasten. E presentacion aki a tuma luga na Hoffi Shon Shoco den Parke Arikok.

“A methodology for planning and designing staged-authentic heritage attractions in small island nations” y e buki “Orua to Aruba: an island story 1300-2000” ta basa riba nos historia y con pa converti esaki den un atraccion turistico. E estudio pa traha riba e documentacionnan a tuma 5 aña y ta consisti di informacionnan hopi interesante pa cual Premier Wever – Croes a keda hopi impresiona.

“E bukinan ta laga nos cu herment pa practica y crea di esaki un desaroyo economico a traves di atraccion turistico na nos pais caminda cu turistanan na Aruba por siña conoce kico nos historia ta”.

Prome Minister a duna di conoce cu for di e presentacion di e bukinan el a ricibi hopi informacion di cosnan cu e mes no tabata sa di nos historia, pues cu ta mustra cu semper bo tin espacio pa siña mas. E bukinan ta bon pa nos mes como ciudadano, pero tambe un bunita detaye como regalo na turista y bishitantenan di exterior, pasobra nan ta contene Aruba su historia y esaki sigur ta di hopi balor.

“Mi ta gradici sr. Lasten pa e trabou y esfuerso grandi pa traha un documentacion asina amplio riba historia di nos pais y pa laga nos cu un hoya di documentonan y awo e ta na nos pa duna esaki bida. Pabien cu e dos bukinan aki”, Prome Minister a expresa.

