Gobierno di Aruba, bao di liderato di Premier Mike Eman, a logra un momento historico den proceso di cooperacion den Reino Hulandes. Pa prome biaha, Aruba a presenta oficialmente na Rijksministerraad e Rijkswet Geschillenregeling, den cual Aruba como “initiatiefnemer” a entrega e peticion den nomber di Parlamento di Aruba.
E Rijkswet aki ta un paso fundamental, pidi hopi aña atras door di Aruba, Corsou y Sint Maarten, pa crea un mecanismo husto y obhetivo pa trata disputanan den interpretacion di Statuut di Reino. Te awo, disputanan tabata limita na caminda di apelacion den Rijksministerraad, caminda hopi biaha e resultado no tabata refleha e deseo legitimo di e islanan.
Cu e presentacion di e Rijkswet Geschillenregeling, Aruba ta pone un base solido pa un futuro mas husto y balansa. Den cas di disputa, e ley aki lo habri caminda pa un foro obhetivo: Raad van State. E instancia huridico aki, reconoci pa su peso y independencia, lo duna su huicio final riba cuido y respet, y asina crea un ambiente pa sigui fortalece confiansa den Reino.
Premier Eman a subraya cu hopi biaha, cientificonan ta considera e relacionnan den Reino manera “schurende of knellende banden” tension cu ta surgi mescos di diferencianan den interpretacion di e Statuut. E posibilidad cu, den futuro, por pone disputanan den man di Raad van State ta un acto di madures politico y institucional. E ta crea un Reino cu ta traha cu mas stabilidad, claridad y husticia.
E presentacion di e Rijkswet Geschillenregeling ta representa no solamente un logro pa Aruba, pero un paso strategico pa tur isla den Reino. Cu esaki, Aruba a mustra su compromiso pa busca solucionnan constructivo y pa inverti den un Reino cu ta basa riba respet mutuo, balor di comunidad y un caminda comparti pa un futuro sostenibel.
Pa Aruba ta un honor pa entrega e ley aki y pa contribui activamente na un Reino cu ta traha riba base di justicia y confiansa. Esaki ta un di e momento historico den nos caminda democratico y den nos posicion den Reino.