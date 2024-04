Diabierna, 12 di april, pa 7or di anochi, na Cas di Cultura, Aruba lo experiencia e gran premier di e pelicula tan espera Siñami Stimabo 2 – Pordon, cu un tremendo evento di Red Carpet cu lo wordo celebra hunto cu e elenco y publico en general.

Siñami Stimabo, ta un proyecto cu a nace na 2015. E parti 1 (Siñami Stimabo – Huicio), a estrena na Januari 2016, cual tawata un gran exito y cu a wordo mustra na diferente partinan di Aruba y pa diferente organisacionnan. Despues di a sali for di cinema, pa motibo di demanda publico, mester a bolbe drenta cinema pa 2 siman mas. Door di scoge pa haci Siñami Stimabo na papiamento, Marilyn, di e forma aki, kier honra su lenguahe, cultura y nacion.

E meta di Marilyn L. S. Richardson, cu ta e writer, producer y director, ta, pa medio di su peliculanan, brinda e pueblo Arubiano cine di calidad cu ta trece dilanti retonan di bida real cu ta resona den hopi hogar, pero cu un chispa di e humor di nos cultura local. Luchanan cu por bati na porta di cualke individuo sin importa sexo, rasa, religion of status. E pelicula aki ta demostra e poder di pordon y con e por transforma nos bida y relacionnan pa bon, of haci nos stranheronan na nos mes. Preparabo pa wordo encanta, conmovi y inspira segun e storia hibabo riba un biahe di roller coaster di emocionnan caminda circunstancianan di bida real ta topabo riba e pantaya grandi. Lo bo hari, yora y apoya segun bo presencia e luchanan y triumfonan di e personahenan cu bo a siña stima.

E vision di e director ta pa encurasha e audiencia pa enfrenta e retonan aki cu fe pa por yega na un dialogo cu lo guia na progreso, unidad y sanacion.

Marilyn L. S. Richardson ta naci na Aruba, cu un pasion enorme pa e mundo di cinema. Marilyn su mision ta, pa medio di peliculanan, habri portanan di oportunidad pa artista Arubiano por demostra nan talento y resalta den actuacion, y pa medio di e temanan di e peliculanan, recorda su nacion stima pa no rindi. Tin speransa.

Like y share e page RM Arts & Entertainment riba Facebook, caminda bo por haya tur informacion di Siñami Stimabo, y ora ta asina leu, tambe informacion di e siguiente proyectonan.

Pa tickets pa e Red Carpet Movie Premier (y otro futuro proyectonan), por whatsapp of yama na 566-5154, of pasa na Heaven’s Hair Studio, Ladies Choice, One Love Barbershop

Tickets ta solamente AWG. 35.-