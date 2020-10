Preferibel pago cu Debit Card ora di paga cobransa na Departamento di Impuesto

Poco poco e caheronan na Departamento di Impuesto ta pasando pa accepta pago cu Debit Card so. Aworakinan tin e servicio na e edificionan di MFA unda bo por haci pago di impuesto pero solamente cu Debit Card. Na Camacuri so ta e unico caminda cu ainda e cliente por paga cu cash, y tin 1 cahero disponibel pa esaki, tur otro caha ta permiti pago solamente cu Debit Card.

E manera di pago aki ta facilita e cliente pa e keda cla mas lihe tambe, den comparacion cu ora paga cu cash esaki ta dura un poco mas. Mayoria cliente ta haciendo uzo di Debit Card tambe den conexion cu Coronavirus. “Nos a mira tambe cu hopi cliente a scohe pa paga Online, esey ta hopi bon pasobra e pago ta sigur, e ta yega sigur cerca nos. Ta importante si pa specifica hopi bon kico ta pagando”, Meverly Romano, vocero di Departamento di Impuesto ta splica Masnoticia.

Ora cu e cliente no indica specificamente kico e ta pagando, e pago ta drenta DIMP pero e ta bay keda colga den un documento separa caminda lo mester check e ora riba ki cobransa pa book e pago. Por ehempel si e cliente ta pagando pa su number di auto pero e tin otro cobransanan habri pa paga, tin chens cu esaki ta bay e ora na un otro cobransa si no describi den e pago cu e ta specificamente pa number di auto. Ora di paga Online ta importante pa specifica exactamente kico ta pagando, kico ta bo persoonsnummer, cua periodo bo ta pagando, pa den DIMP su administracion nan por registra e pago ey corectamente tambe.

DIMP no ta acceptando hopi cliente den sala mas manera antes pa motibo di COVID19, maximo 22 cliente ta accepta pa tin den sala na mesun tempo. Ta duna preferencia na personanan di 60 aña of mas, tin un cahero special tambe pa atende cu nan of cualkier otro cliente cu kisas tin un condicion medico cu no por para of sinta hopi, dama na estado, etc.

Comments

comments