Prediccion pa signo Libra 2018

Sinopsis:

Bo sentido di ekilibrio y elegancia ta pone cu bo lo crea amistadnan nobo y den e plano amoroso, e lo ta un aña di revelacion y compromiso.

Amor

Aña 2018 lo inolvidabel p’abo Libra, unda cu lo surgi potencialnan amoroso p’abo. Ta sperabo diesdos luna camina cu fantasia y realidad lo uni creando momentonan di alegria. Lo tin sorpresanan grato na caminda p’abo Libra, unda cu lo bo haya interes den un persona cu te awo no tabata interesa bo. E por ta un bisiña of un colega of un persona cu bo a bay scol cun’e. Riba rednan social lo bo tin e tendencia di intercambia cu personanan cu bo no conoce y bo lo por hayabo den un situacion menos agradabel. Pero den e ultimo trimester lo bo ta mas y mas den e gara di amor.

Salud

Corda cu semper ta bon pa percura bebe un bon cantidad di likido pa mantene bo mes hidrata, pa bo no haya malesanan renal. E miho bebida no ta solamente refresco, pero simplemente awa, awa puro. Lo ta bon pa bebe awa cu un tiki lamunchi den dje, y no mucho frieu, ya cu esaki ta causa sensacion den bo stoma. Cuida bo mes y no haci nada di mas, si bo ta recuperando di un malesa cu tabata tenebo na cama.

Trabao

Pa Libra, e aña aki lo ta un aña exitoso ariba tereno laboral. E lo ta bon pa si bo ta considerando algun actividad den e campo di moda of beyesa general, e lo ta algo sumamente productivo p’abo. Tin biaha na trabao, aunke cu bo ta loco pa duna un comentario, miho ta pa evita di bisa algo pa bo no haya bo den situacionnan menos agradabel. Bo sinceridad lo por wordo tuma como soberbia of di mal intencion, aunke cu bo palabranan tabata sincero.

Finanzas

Na comienso di aña lo bo ripara con aliansanan economico lo cuminsa crece y aunke awo bo no ta wak e resultado, den un siman lo bo ta ricibiendo noticianan prometedor relaciona cu un placa cu nan debebo of un prestamo cu bo a pidi recientemente. Aña 2018 lo ta caracterisa pa movimentonan economico intenso, incluso ya pa mey mey di aña bo problemanan financiero lo por ta algo di pasado. Lo bo ricibi un herencia cu lo yudabo den haci mas loke bo ta gusta: biaha y disfruta di bida.