Prediccion pa e signo Scorpio 2018

Portanan cu tabata cera pabo Scorpio, lo habri den 2018 caminda e lo ta bay ta un aña di oportunidad y logronan.

Amor

Año 2018 bo mente lo ta proyecta pa futuro y bo relacion actual lo mester ta segun bo interesnan of e lo no prospera. No purba di cambia niun hende, acepta hende manera cu el a yega den bo bida y di bo banda, esun cu stimabo, tambe mester aceptabo manera cu bo ta. Si bo ta cuminsa e aña nobo cu un pareha nobo, cuid’e. No sea dominante y controla bo jaloezie y bo deseo di controla tur hende. Lo bo topa cu amistadnan cu bo tin hopi tempo sin wak, y esaki lo fortalece relacionnan existente. Corda di controla bo impulsonan dominante y bo lo no tin problema.

Salud

Hopi problema di salud ta asocia cu nervio y stress. Relaha bo mes y descansa bo mente. E energia planetario cu bo ta ricibiendo ta inspira e contemplacion. Bay haci algo cu bo gusta, bay diberti bo mes. Kibra cu tur rutina, cana pia abao, cana riba beach… Revitalisa bo energia interno. Lo bin hayabo cu algun problema chikito di salud, cu bo higra y bo mester mantene bo mes na altura di bo curpa, vooral den e vianan digestivo. E di dos trimester di 2018, lo ta uno exitoso den competencianan deportivo y na mes momento un aumento pa asumi habitonan nobo y un estilo di bida mas balanza.

Trabajo

Lo tin un cambio laboral mas segun bo personalidad, Scorpio. Lo bay traha cu mas trankilidad y planifica miho bo presupuesto, bo bida social y bo economia en general. Lo bo tin siguridad laboral y e sensacion ta inspirabo positivamente pa concretisa bo metanan personal. Si na comienso di aña bo ta desemplea, no give up y sigui insisti. Bo ta conta cu un energia planetario excelente cu ta pone cu bo ta conkista esunnan cu a dunabo e entrevista y haya un empleo nobo pa asumi un funcion di responsabilidad.

Finanzas

E aña nobo lo trece ideanan excelente pa aumenta bo economia. Pa esey, observa bon rondi di bo, observa e panorama prome cu bo dal un paso decisivo den bo economia manera cumpra un cas, un auto of un ekipo costoso. Si bo tin plannan haci caba, no ta problema. Pero revisa nan. No keda cu brasa crusa y asocia bo mes cu e potencial economico pa e di dos semester di 2018, pa e ta yena cu abundancia y prosperidad p’abo, Scorpio.