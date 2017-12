Prediccion pa e signo Sagitario 2018

Sinopsis:

Un bida nobo lo cuminsa p’abo: tur cos lo ta diferente y asombroso.

Amor

Aña 2018 lo ta un aña di confianza den bo mes. E ta un dobel combinacion, e tono romantico, yena di nostalgia, pero feliz. Bo ta dilanti un ciclo maraviyoso cu ta extende durante tur lunanan aki ya cu amor lo presenta diferente caranan. Lo bo ripara cu ta existi un diferencia grandi entre emocionnan y sentimentonan. Bo lo por separa atraccion puramente fisico di loke ta amor. Hopi hende di e signo di Sagitario ta considerando un union serio, un compromiso stabiel y ora di haci esaki, crea un base pa forma un famia. Pero si bo ta bo so actualmente, esey lo por tin cambio den e dinamica di bo bida.

Salud

Sagitario normalmente ta un signo hopi saludabel y p’esey den 2018 bo mester hiba un estilo di bida saludabel, sano y cu actividadnan fisico. Bo ta sufri hopi di stress, cual ta dunabo hopi dolor di cabes. Purba di no laga stress of cansancio excesivo domina bo dia. Dal un baño di awa lauw prome cu bo bay drumi.

Trabao

E aña aki Sagitario, lo bo tin trabao na abundancia dus no preocupa si ora di habri 2018 bo no tin trabao. E lo yega. Durante e prome trimester di aña ora cu bo bay haci algo, concentra bo mes ariba esaki. Pone atencion ariba cada detaye. Durante April bo lo por hayabo cu bo ta descuida bo trabao y bo por haci foutnan chikito. Drecha esaki y no laga comentarionan negativo cu lo por causa tension of provoca mal comprendemento na bo luga di trabao.

Finanzas

Finacieramente lo bo ta bon para y esey ta algo bon. Pero e ta implica tameb peligronan cu e asina yama “optimismo ciego”y cu lo bo gasta loke bo haya, sin warda pa despues. Mantene bo pianan firma ariba tera y no biba den mundo di fantasia. No hinca bo curpa den debe sin mester, crea debe mas di loke bo presupuesto ta duna, Sagitario. Mantene bo finansas na ordo. Pone atencion na ora di firma documentonan legal. Esaki por crea confusionnan sin cu tin mester.