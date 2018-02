Predicado Evangelico Billy Graham a fayece

NORTH CAROLINA, Merca- E predicado Evangelico Mericano, Billy Graham, a fayece diaranson na edad di 99 aña den su hogar na Montreat, North Carolina. El a muri door di causanan natural, segun su vocero, Jeremy Blume.

Graham a nace dia 7 November, 1918 na Charlotte, North Carolina.

E predicado a yega na miyones di personanan rond mundo, pa medio di su reunionnan evangelico y el a desaroya vinculo cu cada un di e presidentenan di Merca, for di presidente Harry Truman.

For di 2007, e predicado tabata tin varios kebrante di salud. E aña ey, el a wordo hospitalisa durante 11 dia pa un hemoragia intestinal. Un aña despues na Februari, Graham a wordo hospitalisa pa seis dia pa reemplasa un ader pa regula su presion celebral.

Na Augustus 2012, el a wordo hospitalisa pa ricibi tratamento pa un infeccion pulmonar y dos dia despues, e ta sali for di hospital.

Billy Graham tabata casa cu Ruth Bell, durante 64 aña. Ruth a fayece na 2007 y nan tabata tin cinco yiu.

LEGADO

Graham tabata un persona halto y nechi. Pero su influencia, segun historiadonan, tabata monumental. Algun tabata yam’e “E Pastoor di America”, mientras otronan tabata referi na dje como e “Papa Protestant”. El a persuadi mas di 3 miyon persona pa comberti y dedica nan bida na Cristianismo y su predicashi tabata wordo scucha den 185 di e 195 paisnan di mundo, segun e Billy Graham Evangelistic Association.

Probablemente, e tabata e lider religioso mas dominante di su era, no mas di dos of dos Papa, kisas un of dos otro persona, por yega na loke el a logra, segun William Martin, un ex historiado na Rice University y e autor di “A Prophet with Honor: The Billy Graham Story.”

Entiero lo tuma luga dia 2 Maart, basa ariba invitacion solamente. Publico por dispidi di dje durante e dianan aki, caminda cu e lo ta reposando den e Billy Graham Library. E lo wordo dera banda di su casa, Ruth.

Fuente: https://edition.cnn.com/

