Pre selecion di Futbol a cuminsa train y pronto lo conoce director technico nobo

Dialuna 16 di November den stadion G Trinidad na Dakota e pre-seleccion nacional di futbol mayor ta cuminsa cu preparacion training pa e compromiso cu Aruba tin na maart proximo 2021 den wega competitivo internacional di Fifa y Concacaf.

E pre-seleccion ta consisti di varios hungador di diferente club aki na Aruba y lo ta bou guia di un staf local cu ta consisti di Marvic Bermudez y Epi Albertus David Abdul mientras cu Avb ta cabando e ultimo detaye di e contract cu e Entrenador nobo y technical director pa Avb cu ta Señor Stanley Menzo cu twt ex keeper di club Ajax a traha na Africa cu e proyecto di Ajax tabata assistent coach di Vittese tambe a traha como coach na AGOVV Apeldoorn, fc Volendam y ta na China awor aki dirigi e club B di Bijing Cuoan Stanly Menzo lo ta firmando un contract di 3 aña cu Avb .

Mester bisa cu Aruba den e ultimo aña aki a conoce diferente DT y director tecnico pa Avb cu ora bin tin yen show rond di nan pero ora core cu nan si cumpli ta saca nan di Aruba pa prensa deportivo no por haci pregunta kico a pasa y dicon e manera di traha aki?

Pero social media y contacto cu ex entrenador nan niun no tawata tin palabra nan di elogio pa Directiva di Avb sino critica so y ora a bisa nan cu for di bon fuente por compronde cu Stanley Menzo lo bira e siguiente DT, nan a contesta spera cu e tambe no bira un victima mas di Avb. Nos ta desea tur hungador hopi exito y ban spera di berdad cu e yegada di entrenador nobo aki Stanley Menzo cu lo cuminsa entrante prome di januari 2021 Aruba por cuminsa wak resultado positivo y cuminsa gana wega loke Aruba kier tende y wak.

