Mira con Dios a salba mi, Tur mi confiansa ta den djE, Mi n’ tin miedo: Señor Dios ta mi forsa, mi refugio. E mes t’Esun cu a salba mi. Isaías 12:2
Cu imenso tristesa na nos curason pero conforme cu
boluntad di Dios, nos ta anuncia fayecimento di:
Reynaldo Arends
Mihor conoci como “Buchi”
*15-03-1939 – †20-08-2025
Mayornan:
†Gabriel y †Hiacintha Arends-Schwengle
Esposa:
Benita “Nichi” Arends-Geerman
Yiunan:
Randy Arends y Beatriz Arends-Henriquez
Ricky Arends y Anushka Jansen
Rosie Arends
Marc Arends
Nieto y nietanan:
Carolina Arends y Garey Arends
Gabriella Arends
Nathan Arends y Stephany Geerman
Mace Arends
Maya Arends
Bisanieta:
Amalia de Kort
Rumanan:
†Pablo ‘’Dito” Arends y †Nidia Arends-Kock
Freddy Arends y Irma Arends-Semeleer
Sobrinonan:
Ivan Arends, Milly Montalvo y yiunan.
Arnaldo Arends y Sorina Arends
Allan Arends
Swa y Cunanan:
Ciro Geerman y †Corrie Geerman-van der Perk y famia
Susy Geerman
†Leo Geerman
Eddy Geerman
Ruben Geerman y Carrie Geerman – van Gelder y famia
Esmeralda Geerman y †Oscar Hernandez
Vivian Geerman-Lee y Eddy Lee y famia
Tanta: Nene Croes-Schwengle y famia.
Tur su primo y primanan, ihanan, demas famia, amigonan, conocir y bisiñanan.
Tur ex colega di Lago, Coastal y Fiesta Trading.
Demas famia: Arends, Schwengle, Geerman, Henriquez, Kock, Semeleer, Van Gelder, Hernandez, Lee, Croes, de Kort y de Cuba.
Ta invita pa acto di condolencia y despedida cual lo tuma lugar na Pray Funeral Home, dialuna 25 di Augustus 2025 di 9’or pa 11’or di mainta. Cremacion lo tuma lugar despues den seno familiar.
En bes di flor of krans lo tin un box disponibel pa un donacion na Huize Maristella
Disculpa nos si den nos tristesa nos a lubida algun persona/famia.
Despues di despedida no por ricibi bishita di condolencia na cas.