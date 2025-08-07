“Señor ta mi wardador, mi n’ tin falta di nada.
Den cunucu di yerbe berde e ta pone mi sosega.
E ta hiba mi na awa trankil, pa mi bolbe haya forsa.”
Salmo: 23
Cu dolor na nos curason, pero conforme cu señor su bolundad,
Nos ta participa fayecimento di nos ser stima:
Regina Arends-Wouters
*26-09-1939 – †05-08-2025
Casa: †Bruno J. Arends
Yiu: Lisette y esposo Robert Alias
Nietonan:
Demis Alias & Dinesh Alias
Rumannan: †Vicente & Mercelina Wouters y famia
Joseph & lja Wouters y famia
Flora & Rudolf Nicolaas y famia
Rita & Siltro Henriquez & famia
Viola & †Benito Wernet y famia
Lena & Oscar Perez y famia
Vilma Wouters
Elvia & Eddy Roga y famia
Harold & †Lourdes Wouters y famia
Sobrino y sobrinanan:
Nathalie Croes Wouters y famia, Nashette Croes Wouters y famia, Mariflor Nicolaas y famia, Mary-lee Nicolaas y famia, Melany Henriquez y famia, Mandy Henriquez y famia, Giselle Lourens Wernet y famia, Melissa Wouters, Brian Wernet, Gilbert Perez y famia, Kristel Perez y famia, Edseline Geerman Roga y famia, Edsel Roga y famia, Guido Wouters y famia
Primo y primanan, ihanan, y demas famia, bisiña y conocirnan: Wouters, Ras, Donner, Maduro, Kelly, Arends, Roga, Alias, Alders, Nicolaas, Sint Jago, Angila, Angela, Webb, Irausquin, Petit, Peterson, Briesen, Winterdal, Croes, Wernet, Geerman, Henriquez, Perez, Frolijk, Dirksz, Guevara, Misran, Steba, De Windt.
Amistadnan di: Grupo Curason di Savaneta, Grupo Monarka & Grupo Samen Oud.
Glitz y Alahambra Casino
Shoco Hiking group.
Un danki special ta bai na nurse y boluntarionan di Hospice Atardi y F.U.D.A
Ta invita pa e acto di entiero cu lo tuma lugar diasabra 9 di augustus 2025 na Pray Funeral Home di 09:00 pa 11:00 am, despues lo sali pa Santana catolico na San Nicolaas.
Lo ta bai tin un box disponibel pa donacion un na Hospice