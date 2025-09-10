I said. “Oh That I had the wings of a dove!
I would fly away and be at rest.
Psalms 55,6.
Cu inmenso tristeza na nos curason, pero
conforme cu boluntad
di nos Creador, nos ta anuncia
Fayecimento di:
Jeanette Filomena Kluijtmans Wernet
Cariñosamente yama: “Netty”, “Tanti”, “Moma”.
*07-11-1950 – †05-09-2025
Sra Viuda di: †Petrus Hendrikus Kluijtmans.
Mama di: Rosalda Kluijtmans
Rachelle Kluijtmans
Moma di: Yeandra Lee
Zue Yek Lee
Yochen Lee i Celyna Thiel.
Bisamoma di: Aeverly Lee
Rumannan:
†Cerilio “Cis” Wernet.
Rigoberto “Chando” i Florentina Wernet Paniagua Monte de Oca.
Rudolf “Doy” Wernet i Flordelina Santos.
Helena Wernet.
Manera ruman:
Luisa “Betty” Petrocchi.
Anna Werleman.
Swienda Hengeveld.
Sobrino i sobrinanan:
Giovanni i Margelain Wernet Ras i yiunan.
Raynold Wernet.
Mirianda i Benjamin Boekhoudt Wernet i yiunan.
Sue-ann i Christopher Caroline Wernet i yiunan.
Cedric i Kiara Lacle Vandrepol i yiunan.
Ronald i yiu.
Charina del Rosario i yiu.
Jasmine Wernet i Nestor Quintana i yiu.
Amistadnan stima di cas:
Lucia i Nady Werleman, Lucien de Cuba,
Rosa Kock, Jan i Corrie van Lier,
Margreet de Kort, Armando.
Primo i prima mas serca:
Sierra Arends
Randolph Arends
Michael Arends
Demas primo i primanan stima, bisiñanan, conocirnan i demas Famianan na Aruba, Boneiro Curaçao i Hulanda.
Ta invita pa acto di condolencia y despedida cual lo tuma lugar na Pray Funeral Home, diahuebs 11 September 2025, di 6’or pa 8’or di anochi.
Cremacion lo tuma lugar despues den seno familiar.
Si nos a lubida un of mas persona nos ta pidi nos sincero disculpa.
Nos ta lamenta cu despues di despedida nos no ta ricibi bishita di condolencia na cas.