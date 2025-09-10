I said. “Oh That I had the wings of a dove!

I would fly away and be at rest.

Psalms 55,6.

Cu inmenso tristeza na nos curason, pero

conforme cu boluntad

di nos Creador, nos ta anuncia

Fayecimento di:

Jeanette Filomena Kluijtmans Wernet

Cariñosamente yama: “Netty”, “Tanti”, “Moma”.

*07-11-1950 – †05-09-2025

Sra Viuda di: †Petrus Hendrikus Kluijtmans.

Mama di: Rosalda Kluijtmans

Rachelle Kluijtmans

Moma di: Yeandra Lee

Zue Yek Lee

Yochen Lee i Celyna Thiel.

Bisamoma di: Aeverly Lee

Rumannan:

†Cerilio “Cis” Wernet.

Rigoberto “Chando” i Florentina Wernet Paniagua Monte de Oca.

Rudolf “Doy” Wernet i Flordelina Santos.

Helena Wernet.

Manera ruman:

Luisa “Betty” Petrocchi.

Anna Werleman.

Swienda Hengeveld.

Sobrino i sobrinanan:

Giovanni i Margelain Wernet Ras i yiunan.

Raynold Wernet.

Mirianda i Benjamin Boekhoudt Wernet i yiunan.

Sue-ann i Christopher Caroline Wernet i yiunan.

Cedric i Kiara Lacle Vandrepol i yiunan.

Ronald i yiu.

Charina del Rosario i yiu.

Jasmine Wernet i Nestor Quintana i yiu.

Amistadnan stima di cas:

Lucia i Nady Werleman, Lucien de Cuba,

Rosa Kock, Jan i Corrie van Lier,

Margreet de Kort, Armando.

Primo i prima mas serca:

Sierra Arends

Randolph Arends

Michael Arends

Demas primo i primanan stima, bisiñanan, conocirnan i demas Famianan na Aruba, Boneiro Curaçao i Hulanda.

Ta invita pa acto di condolencia y despedida cual lo tuma lugar na Pray Funeral Home, diahuebs 11 September 2025, di 6’or pa 8’or di anochi.

Cremacion lo tuma lugar despues den seno familiar.

Si nos a lubida un of mas persona nos ta pidi nos sincero disculpa.

Nos ta lamenta cu despues di despedida nos no ta ricibi bishita di condolencia na cas.