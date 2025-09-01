“Señor ta mi wardador,

Mi no tin falta di nada;

Den cunucu di yerba berde,

E ta ponemi sosega.

E ta hibami na awa trankil,

Pa mi bolbe haya forsa.”

Salmo 23:1,2,3.

Cu profundo dolor na nos curason, pero conforme cu Dios Su boluntad nos ta anuncia fayecimento di nos Mama, Wela, Ruman, Tanta, stima:

Filomena Maria Maduro-Paskel

Mihor conoci como:

“Meme” of “Mechi”

*23-10-1942 – †22-08-2025

Na nomber di su:

Esposo: †Vero Ethelwoldo “Bochi” Maduro

Yiu:

Jolina y Rene Hoftijzer – Maduro

Su 2 tesoronan:

Brandon Vero Hoftijzer

Eve Alina Hoftijzer

Rumannan:

Diana “Anichi” y † Herman “Hemmy” Croes-Paskel y famia

† Carlos “Cai” Paskel

Carmen “Chede” y Jossy Croes-Paskel y famia

Maria “Ija” y Adolf “Dufi” Kock-Paskel

Narcisa “Sisi” Paskel y † Richie Gomez

Rita Paskel y famia

Ricarda “Calchi” y Mirto de Kort-Paskel y famia

Aida y Frans Dijkhoff-Paskel y famia

Swanan y Cuñanan:

† Alberto y † Maria Tromp-Colina y famia

† Greta Maduro

† Isidro “Chido” y Reina Maduro-Thomas y famia

Edna Maduro

† Edwina Maduro y famia

Elias “Elio” y Lucia Maduro-Kelly y famia

Edwin Maduro

Jose Antonio “Jossy” y Rosa Maduro-Thomas y famia

Erwin “Mau” Maduro y famia

Astrid Maduro

Su sobrino y sobrinanan, primo y primanan, ihanan, bisiñanan, amigo y amiganan, ex coleganan di Joyeria Olga Vasquez.

Su ayudantenan di cas: Marisol y Sirlys

Su dokternan: Dr. Vis y Dr. Garcia

Demas famia na Merca, Hulanda, Curaçao, Canada y Colombia.

Demas famia: Paskel, Maduro, Hoftijzer, Thijsen, Croes, Kock, Rasmijn, de Kort, Dijkhoff, Coffie, van der Linde, de Cuba, Ruiz, Brokke, Kelly, Lacle, Werleman, Henriquez, Tromp, Colina, Thomas, Robert, Hek, Fingal, Vasquez, Goeting, Blume, Rijke, Buckley, Gomez, Boekhoudt, Vrolijk, Arends, Giraldo, Iron Order Steel Knights MC Aruba.

Ta invita pa acto di condolencia y despedida cual lo tuma lugar na Pray Funeral Home, diamars 2 di September 2025, di 2’or pa 4’or di atardi.

Cremacion lo tuma lugar despues den seno familiar.

En bes di flor of krans lo tin un box disponibel pa un donacion na Fundacion Alzheimer Aruba.

Nos disculpa si den nos tristesa nos por a lubida di menciona algun familiar.

Nos ta lamenta cu despues di despedida nos no ta ricibi bishita di condolencia na cas.