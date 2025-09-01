“Señor ta mi wardador,
Mi no tin falta di nada;
Den cunucu di yerba berde,
E ta ponemi sosega.
E ta hibami na awa trankil,
Pa mi bolbe haya forsa.”
Salmo 23:1,2,3.
Cu profundo dolor na nos curason, pero conforme cu Dios Su boluntad nos ta anuncia fayecimento di nos Mama, Wela, Ruman, Tanta, stima:
Filomena Maria Maduro-Paskel
Mihor conoci como:
“Meme” of “Mechi”
*23-10-1942 – †22-08-2025
Na nomber di su:
Esposo: †Vero Ethelwoldo “Bochi” Maduro
Yiu:
Jolina y Rene Hoftijzer – Maduro
Su 2 tesoronan:
Brandon Vero Hoftijzer
Eve Alina Hoftijzer
Rumannan:
Diana “Anichi” y † Herman “Hemmy” Croes-Paskel y famia
† Carlos “Cai” Paskel
Carmen “Chede” y Jossy Croes-Paskel y famia
Maria “Ija” y Adolf “Dufi” Kock-Paskel
Narcisa “Sisi” Paskel y † Richie Gomez
Rita Paskel y famia
Ricarda “Calchi” y Mirto de Kort-Paskel y famia
Aida y Frans Dijkhoff-Paskel y famia
Swanan y Cuñanan:
† Alberto y † Maria Tromp-Colina y famia
† Greta Maduro
† Isidro “Chido” y Reina Maduro-Thomas y famia
Edna Maduro
† Edwina Maduro y famia
Elias “Elio” y Lucia Maduro-Kelly y famia
Edwin Maduro
Jose Antonio “Jossy” y Rosa Maduro-Thomas y famia
Erwin “Mau” Maduro y famia
Astrid Maduro
Su sobrino y sobrinanan, primo y primanan, ihanan, bisiñanan, amigo y amiganan, ex coleganan di Joyeria Olga Vasquez.
Su ayudantenan di cas: Marisol y Sirlys
Su dokternan: Dr. Vis y Dr. Garcia
Demas famia na Merca, Hulanda, Curaçao, Canada y Colombia.
Demas famia: Paskel, Maduro, Hoftijzer, Thijsen, Croes, Kock, Rasmijn, de Kort, Dijkhoff, Coffie, van der Linde, de Cuba, Ruiz, Brokke, Kelly, Lacle, Werleman, Henriquez, Tromp, Colina, Thomas, Robert, Hek, Fingal, Vasquez, Goeting, Blume, Rijke, Buckley, Gomez, Boekhoudt, Vrolijk, Arends, Giraldo, Iron Order Steel Knights MC Aruba.
Ta invita pa acto di condolencia y despedida cual lo tuma lugar na Pray Funeral Home, diamars 2 di September 2025, di 2’or pa 4’or di atardi.
Cremacion lo tuma lugar despues den seno familiar.
En bes di flor of krans lo tin un box disponibel pa un donacion na Fundacion Alzheimer Aruba.
Nos disculpa si den nos tristesa nos por a lubida di menciona algun familiar.
Nos ta lamenta cu despues di despedida nos no ta ricibi bishita di condolencia na cas.