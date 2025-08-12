Laga tur loke ta spera mi ta bunita
Laga tur locual cu mi encontra na caminda ta bunita
Laga tur locual cu mi laga atras keda bunita y
Laga esakinan termina den tur buniteza.
Cado Wever.
Cu inmenso dolor na nos curason y gradicido pa tur locual ela hasi pa nos, nos ta anuncia fayecimento di nos esposo, tata y opa stima
Señor Esteban Koolman
Cariñosamente yama “Papa Banchi, Lieki, uncle”
*12-06-1951 – †08-08–2025
Na nomber di su:
Casa:
Christina Koolman-Solognier
Yiunan:
Ivette Koolman
Richard Koolman
Eveline Koolman y Igor Alberto
Nieta:
AbbyGaïl Lampe
Nieto:
Brandon Lampe
Ruman:
Florencio Koolman y famia
Comer y comper nan
Sobrino y sobrina nan
Primo y prima nan
Iha nan
Ex coleganan di Wescar, DOW y Serlimar
Bisiña nan y conocir nan.
Demas famia nan ta invita na e acto di entiero cual lo tuma lugar na Pray Funeral Home, diabierna 15 di augustus 2025 di 2’or pa 4’or di atardi.
Despues lo sali pa Santana Central Sabana Basora.
Si nos por a lubida algun famia of conocir den nos tristesa nos ta pidi nos disculpa.
Nos disculpa pero despues di entiero nos no por ricibi bishita di condolencia na cas.