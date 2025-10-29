Mi no a muri, p’esey mi no a bisa ayo.
Mi a djis bay sosega, te dia nos tur topa otro bek.
Boso a keda atras, no laga tristesa domina boso.
Keda uni cu otro, esaki ta un alegria pa mi alma.
Keda corda mi cu hopi amor.
Cu hopi tristesa, pero conforme cu boluntad di Dios, nos ta participa fayecimento di:
Fernando “Nando” Koolman
*26-06-1956 – †25-10-2025
Na nomber di su:
Esposa:
Clarinda Koolman-Wever
Yiunan
Rayon Koolman & Cefrenne Koolman-Arendsz
Brigalski Koolman & Aldwin Fernandes Orfao
Nietonan
Tristan Shiloh Koolman
Sophie Lynn Koolman
Azalea Fernandes Orfao
Subrinonan
Jill Alberts
Lendl Dirksz & Celine Jacopucci
Quilen Dirksz
Amigonan como famia
Mando & Rosa Kelly
Louis & Ligia Maduro
Ihanan
Jerald Wever
Josieny Maduro
Na tur subrino, omo, tanta, primo, prima, swa, cuña y demas famia:
Schwengle, Koolman, Wever, Maduro, Dirksz, Alberts, Kelly, Rondon,
Quandt, Lamp, Medonne, Werleman, Jansen;
Ta invita tur amigo, bisiña y conocir pa asisti na e acto di entiero cu ta tuma lugar diabierna 31 di oktober 2025 na Pray Funeral Home & Crematory, despues ta sali pa santana na Savaneta.
E difunto lo reposa for di 2 or te 4 or di atardi.
Nos ta lamenta cu despues di entiero, nos no por ricibi bishita di condolencia na cas.