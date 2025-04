Jalken Antonio di Stichting Ja Ik Aruba durante un entrevista a duna di conoce cu foi Hulanda a cuminsa cu e organisacion aki y ta mira cu tin hopi talento ta bay perdi y bo ta hayabo cu 800 participante pa aña hoben adulto y a mira cu e tempo a yega pa haci algo bek pa su pais y a bin bek Aruba 6 aña pasa y a lanta e fundacion. Awor ta ripara cu e programa cu tin yama In The Picture e ta cuadra cu e deseo pa e hobennan cu ta drop out. E grupo entre 18 te cu 35 aña cu ta buscando un trabou nos tin full un programa pa nan tocante esaki y siñanan Liderazgo personal, etica laboral, accounting, owner ship y tambe e comportacion di comerciante pa nan mes por crea nan oportunidad.

Den e programa tin participante cu ya caba ta hayando trabou y ta bira mas exitoso. Kico ta pasando cu hopi studiante ta dropout ta pasobra e situacion financiero tras di lomba y tin hende no sa kico nan kier of loke tin no ta gusta y bo ta hayabo cu parti di bullying pero tin hoben cu ta hayanan mes cu pushout. E parti economico ta hunga un rol y kico nan kier bon ta haya esaki den enseñansa. Tin basta cos ta stroba muchanan pa caba scol problema social ta cuasa cu ta cay afo.

A puntra sr Jalken si enseñansa tin cu update su mes na teoria y practica

Pa Jalken awendia mester combina e parti aki Teoria y practica na scol foi 2018 cu mi ta bezig cu mi programanan y tur hoben cu a participa ta bisa cu esaki ta tremendo pasobra awor ta compronde un vb pakico Wiskunde, naturkunde y no ta compronde cierto cosnan y e hoben ta bisa cu e sistema di enseñansa ta basta bieu y nos ta den epoca moderno te hasta via AI bo ta haya tur informacion, y si por haci esaki ta bira mas interesante, y hopi hoben ta bira bo ta haya e teoria y mes momento bo ta haya e practica. Practica ta importante e muchanan di awendia tin e gana y nan no sa kico ta e expectativa, te hasta mercado laboral ta bisa cu nos no ta tuma cierto studiante pa stage, unda antes banconan ta tuma studiantenan di un vb Epi pa administratie pero awor ta birando menos.

Un studiante of compania cu kier yega na nos compania por aserca nos riba social media, Stichting Ja Ik Aruba of yama 6992242. Tur hende ta welcome e programa ta 4 luna y tur siman bo ta haya training Jalken mes ta coach e personanan y ta bishita 9 diferente compania y haya sa kico e companianan ta puntra di un trahado y compronde e etica laboral.