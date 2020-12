Practica higiena pa combati COVID-19

Hallo, COVID, bo t’ey?

Sigur cu si, e dianan di fiesta ta acercando y COVID-19 t’ey man’e un clabo! Abo kier pasa bo dianan di fiesta malo of den cuarentena? No toch. P’esey mes corda sigui cuida bo curpa y esun di bo sernan keri y celebra na un manera safe. Aunke nos tin gana di celebra e dianan di fiesta ‘all out’ cu nos famia y amigonan, corda cu COVID-19 t’ey, e no a bay y e lo compaña nos ainda pa un tempo. Pa e motibo aki ta importante pa nos sigui practica e reglanan di higiena, distanciamento social, evita aglomeracion di hende y haci uzo di tapa boca, manera nos ta bin ta haciendo e ultimo 9 lunanan.

Den e poster adhunto por wak e puntonan cu mester keda tene cuenta cu nan durante dianan di fiesta, Pasco y Aña Nobo.

Bo tabata sa cu ora di nister un gota por yega te na 6 meter di distancia y te na 2 meter ora di tosa? Hasta ora un persona papia e ta saca gota chikito di scupi y esaki por yega te na 1 meter di distancia. Pa e motibo aki ta recomenda pa bisti bo tapa boca na momento cu tin mas cu 1 persona den un establecimento of ora cu no por mantene e 1.5 meter di distancia.

Si bo ta infecta cu COVID-19, hasta sin cu bo sa, e virus por wordo transporta den un di e gota via aire pa un otro persona. Si un di e gota aki cay riba un obheto of superficie y un persona mishi cu ne y pasa man na su wowo, nanishi of boca, e tambe e por keda infecta cu e virus.

Virus di COVID-19 por sobrevivi 24 – 72 ora riba un obheto dependiendo di e superficie. Desinfecta e obhetonan cu bo ta uza cu frecuencia. Esaki ta conta tambe pa e regalonan di fin di aña cu bo kier comparti. Y corda ora di nister of tosa pa haci’e den bo elleboog y evita di mishi cu bo wowo, nanishi of boca.

Ainda COVID-19 t’ey mane un clabo! Nos no sa pa cuanto tempo mas, pero gusta of no nos mester keda mantene nos mes na regla di DVG cu pasenshi y disciplina. Sigur cu nos por!

