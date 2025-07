Pa hopi aña, parlamentario Otmar Oduber, a lucha pa trece desaroyo turistico y economico pa San Nicolas. Den pasado nos a tende di varios promesa, celebracion di refineria cu lo mester a habri, campaña cu awor si lo inverti den San Nicolas p’e florece economicamente. Sinembargo loke finalmente y realmente nos por wak ta un hotel, cu bira realidad y construccion di e condominionan cu ta tumando lugar. Pero cinco aña despues, nos ta wak stagnacion. E mesun ciudad cu nos a traha pa yama Cultural Heritage City, no ta haya e atencion cu mester pa realmente florece.

Golpi pa San Nicolas

Parlamentario Otmar Oduber ta lamenta cu gobierno no ta tuma accion concreto pa San Nicolas. Durante un reunion publico tres siman pasa, PPA a presenta dos mocion y un amienda pa pone e fondonan disponibel, pa amplia seguridad, crea mas iluminacion, sigui cu mehoracion di infrastructura y tambe brinda transporte pa e trahadornan di hotel. Pero AVP y FUTURO a vota contra tur tres proposicion. “Esaki tabata un golpi duro pa comunidad di San Nicolas, cu ta sigui e desaroyonan cu speransa,” segun Oduber. “Mi a keda asombra cu net e candidatonan di San Nicolas a opta pa vota contra e interes di nan propio districto.” E 3 proposicionnan aki tabata enfoca riba bienestar directo di e pueblo di San Nicolas, riba un momento crucial, ya cu turismo ta tumando lugar cu mas frecuencia den e zona. “Esaki ta precisamente e momento pa ‘cash out’ riba e esfuerzo di pasado,” Oduber a agrega. “Pero gobierno y e fraccionnan di coalicion den Parlamento, no ta mustra curashi ni liderasgo pa actua riba loke realmente ta importante pa pueblo.”

Turismo na Colony den riesgo

PPA ta expresa su preocupacion serio pa e mal estado di limpieza den algun area di Colony. E lugarnan ta sushi y bandona, cu ta refleha un falta di respet p’e residentenan y un gran riesgo pa turismo. “Gobierno mester actua inmediato. Turista no por drenta un zona, cu nos ta promociona y haya un bista di abandono y sushedad,” segun Oduber. Aruba no por perde su credibilidad asina.

District Advisor no ta solucion awor

Segun e parlamentario, recientemente por a tuma nota riba media social, cu e gobierno lo instala un district advisor pa San Nicolas. Pero pueblo no tin mester di simbolismo politico! Pueblo tin mester di liderasgo real, decisionnan concreto y inversion urgente. “San Nicolas no por perde e oportunidad historico aki. Nos a warda hopi aña caba pa esaki,” Oduber a sigui elabora.

Accion awor y no mas plan

Oduber a enfatisa cu: “PPA lo keda insisti y nos lo sigui manda carta pa gobierno bin Parlamento manera cu reces pasa. Nos mester pone atencion serio, necesario y berdadero na e desaroyo pariba di nos isla. E tereno di refineria, tambe ta un punto crucial pa nos discuti riba dje. Ta basta cu skirbimento di plan, paso tur gobierno cu a bin, a skirbi delaster tipo di plan, rapport na cantidad di tur partido den pasado, AVP, MEP, RAIZ, pero awor ta momento pa lora manga y cuminsa traha”.

Ta preocupante cu despues di 7 luna, e gobierno actual ainda no a tuma ningun decision concreto pa San Nicolas. Drecha un caminda of haci un evento no ta suficiente! San Nicolas mester vision, curashi y accion real. PPA lo sigui pone presion pa loke ta realmente importante. “PPA ta comprometi pa lucha pa bienestar di e pais y pa cu desaroyo y e decisionnan tuma lugar. Nos lo sigui pone presion p’e cosnan tuma lugar, manera ya nos a logra cu algun topico relevante. Nos ta un solo miembro, pero nos ta un team cu ta trahando cu vision, pensamento y plan concreto pa San Nicolas y henter pueblo di Aruba,” Oduber a finalisa bisando.